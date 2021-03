Księga wieczysta online – jak ją znaleźć, przeglądać, sprawdzić?

Elektroniczna Księga Wieczysta

Księgi wieczyste w formie cyfrowej dostępne są od 2014 roku w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych. Aby się do niej dostać korzystamy z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Jej systemem teleinformatycznym są Elektroniczne Księgi Wieczyste dostępne pod adresem ekw.ms.gov.pl. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy wybrać opcję „przeglądanie treści księgi wieczystej” i w wyznaczonym miejscu wpisać numer księgi wieczystej (KW).

Zgodnie z przepisami polskiego prawa księgi wieczyste są jawne, jednak dostępność ich oznaczenia jest ograniczona. Aby uzyskać numer księgi interesującej nas nieruchomości, należy więc zwrócić się do właściciela o jego udostepnienie lub skorzystać z wyszukiwarek komercyjnych, które za niewielką opłatą (ok. 30 zł) udostępniają numery ksiąg na podstawie adresu lub numeru działki.

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej

Po wprowadzeniu numeru KW i kliknięciu opcji „wyszukaj” ukazuje się ekran z tytułem „Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej”. Poniżej umieszczono wpisy ujawnione w księdze wieczystej:

- Numer księgi wieczystej

- Typ księgi wieczystej

- Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą

- Data zapisania księgi wieczystej

- Data zamknięcia księgi wieczystej

- Położenie

- Właściciel/ użytkownik wieczysty/ uprawniony

Przeglądanie Księgi Wieczystej

Po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami dotyczącymi księgi wieczystej użytkownik może przejść do zapoznania się z szczegółami wpisów w niej ujawnionych, naciskając odpowiednio jeden z przycisków:

- Przeglądanie aktualnej treści KW – umożliwia pobranie aktualnych informacji ujawnionych w księdze wieczystej (tylko wpisy obowiązujące).

- Przeglądanie zupełnej treści KW - umożliwia pobranie zarówno aktualnych (obowiązujących) jak i wykreślonych informacji z księgi wieczystej, czyli danych historycznych już nieobowiązujących.

Następnie na ekranie „Treść księgi wieczystej” użytkownik może zapoznać się z wpisami ujawnionymi na okładce i w kolejnych czterech działach księgi wieczystej, poprzez wybranie odpowiedniej zakładki:

Okładka – prezentuje ogólne informacje dotyczące księgi wieczystej, w szczególności jej numer, dane dotyczące wydziału prowadzącego daną księgę, typ księgi, chwilę zapisania i ujawnienia księgi w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, datę założenia dotychczasowej księgi, chwilę i podstawę zamknięcia księgi.

Dział I-O Oznaczenie nieruchomości - zawiera dane dotyczące położenia, oznaczenia działki ewidencyjnej, budynku, lokalu i urządzenia oraz obszar nieruchomości.

Dział I-Sp Spis praw związanych z nieruchomością – zawiera opis praw związanych z własnością nieruchomości, opis udziału w nieruchomości wspólnej, opis prawa użytkowania wieczystego i opis spółdzielni mieszkaniowej.

Dział II Własność – zawiera wielkość udziału oraz opis właściciela, użytkownika, uprawnionego, właściciela wyodrębnionego lokalu.

Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia – zawiera treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.

Dział IV Hipoteki – zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego.

Na początku każdego działu księgi wieczystej znajdują się informacje dotyczące wzmianek – numer, chwila zamieszczenia i wykreślenia oraz omówienie wykreślenia.

Na końcu każdego działu księgi wieczystej prezentowane są informacje dotyczące dokumentów stanowiących podstawy wpisów w danym dziale oraz wniosków, w wyniku rozpoznania których dokonano wpisów w danym dziale. Odwołania do numerów dokumentów stanowiących podstawy wpisów lub wykreśleń przywołane są przy każdym polu księgi wieczystej.

Wpisy obowiązujące prezentowane są na białym tle. Wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle. Wpisy wykreślone oraz dokumenty stanowiące podstawę wykreśleń oraz wnioski, w wyniku których dokonano wykreśleń prezentowane są wyłącznie podczas przeglądania treści zupełnej księgi wieczystej.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl