CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – do kiedy należy złożyć deklarację źródeł ciepła? Właściciele budynków, którzy uruchomili ogrzewanie po 1 lipca 2021 r., mają bardzo mało czasu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB to ewidencja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw. Ma ona dostarczyć wielu ważnych informacji gminom i tym samym pomóc w walce ze smogiem. Bazę pieców, kominków i innych źródeł ogrzewania prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

CEEB – obowiązek zgłoszenia źródeł ogrzewania

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadziła obowiązek złożenia przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości deklaracji źródeł ciepła. Obowiązek ten spoczywa na nich od 1 lipca 2021 roku. Ile mają czasu na zgłoszenie do CEEB?

CEEB – do kiedy deklaracja?

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciele i zarządcy nieruchomości mają 12 miesięcy. Muszą więc to zrobić do 30 czerwca 2022 roku.

Uwaga! Termin ten nie dotyczy jednak nowych źródeł ciepła/spalania paliw - uruchomionych po 1 lipca 2021 roku. W takim przypadku termin ten wynosi jedynie 14 dni.

Oznacza to, że jeżeli ktoś uruchomił nowe źródło ogrzewania np. w dniu uruchomienia ewidencji - 1 lipca 2021 roku, ma czas jedynie do 14 lipca.

CEEB – kary

Warto o tym pamiętać, za niezgłoszenie źródła ciepła w ustawowym terminie grożą bowiem kary finansowe sięgające nawet do 5 tysięcy złotych.

CEEB – deklaracja online

Deklarację do CEEB można złożyć online lub metodą tradycyjną. Szczegółowe instrukcje jak to zrobić znajdują się na naszym portalu. Jak podał GUNB do 9 lipca złożono ok. 35 tys. deklaracji.