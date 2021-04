Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co obejmie?

Nasi rodacy są raczej sceptycznie nastawieni do przekazywania informacji państwu. Trudno się zatem dziwić, że pomysł utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wywołał negatywne komentarze. Niektóre osoby obawiają się, że informacje zebrane w ramach tej ewidencji, które dotyczą np. mało ekologicznego wariantu ogrzewania domu, później będą stanowiły podstawę do jakichś sankcji finansowych (np. dodatkowego podatku). Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wyjaśnić, jaki jest cel utworzenia wspomnianej ewidencji CEEB. Warto również zaprezentować praktyczne informacje o obowiązkach związanych z rejestracją budynków w CEEB. To kolejna ważna kwestia, bo w opisywanej ewidencji znajdą się dane na temat bardzo dużej liczby domów, bloków i kamienic.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - co obejmie?

W ramach odpowiedzi na ważne pytania związane z nową ewidencją, na pewno warto sięgnąć do podstawy prawnej jej utworzenia. Mowa o ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127). Ten akt prawny mówi, że prowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zajmie się minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Trzeba podkreślić, że ewidencja CEEB zgromadzi nie tylko informacje o sposobie ogrzewania domów i bloków. W tym rejestrze znajdzie się więcej cennych danych. Wedle ustawy z dnia 28 października 2020 roku, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie zawierała informacje dotyczące między innymi:

reklama reklama



źródła ciepła przeznaczonego do ogrzewania budynku lub lokalu

pieca/kotła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW

źródła energii elektrycznej używanego do ogrzewania i/lub przygotowywania ciepłej wody

wyników różnorakich kontroli związanych z ogrzewaniem i stanem przewodów kominowych

przekazanej właścicielowi budynku premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej

ewentualnego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku PIT

udzielonego dofinansowania w związku z termomodernizacją, remontem, ochroną powietrza oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

pobierania dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i zasiłku celowego na ogrzewanie

danych personalnych właścicieli/zarządców budynków i lokali

Wszystkie powyższe informacje na pewno okażą się przydatne - między innymi do planowania polityki państwa związanej z poprawa jakości powietrza i wsparciem wymiany starych pieców. Można jednak obawiać się, że właściciele budynków jednorodzinnych dość często podadzą nieprecyzyjne albo niekompletne informacje. Rodzi się też pytanie, czy zmiany związane z wymianą pieców w domach będą odpowiednio raportowane. Co ciekawe, nowe przepisy przewidują karę grzywny (zwykle 500 zł) tylko dla osoby, która w terminie nie przekaże wymaganych informacji. Nie ma natomiast nowy o sankcjach za niedokładne lub błędne dane, które zostaną uwzględnione w ewidencji CEEB. Co ważne, ustawowej karze nie będzie podlegała osoba wysyłająca informacje przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta dowiedziałby się o popełnieniu wykroczenia.

Kto przygotowuje CEEB? Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że stworzeniem opisywanego rejestru zajmuje się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, czyli ta sama instytucja, która odpowiada również za informatyzację procedur związanych np. z pozwoleniem budowlanym. GUNB już potwierdził, że deklaracje w ramach rejestru CEEB będzie można składać od 1 lipca 2021 roku. Wspomniana instytucja przypomina, że oprócz wariantu online będzie dostępna możliwość złożenia odpowiedniego formularza w formie papierowej lub wysłania go pocztą. Zgodnie z ustawą uchwaloną 28 października 2020 roku, właściciele lub zarządcy nowych budynków będą mieli 14 dni na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego (licząc od daty uruchomienia nowego źródła ciepła lub pieca). W przypadku wcześniej istniejących budynków, przewidziano dwunastomiesięczny termin na przekazanie wymaganych informacji. Właściciele domów jednorodzinnych będą musieli sami wypełnić urzędowy formularz.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl