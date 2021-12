Rząd chce powołać Agencję Rozwoju Szpitali

Samorządy otrzymają środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koszty uprzątnięcia porzuconych odpadów. Jest to propozycja w opracowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej przestępstw przeciwko środowisku.

W Rzeszowie opłaty za odbiór śmieci w przyszłym roku będą takie same jak w obecnym – poinformował we wtorek Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa. Odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu miasta będzie kosztować prawie 60 mln zł.

O odrzucenie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, znanej jako "lex Czarnek" zaapelował we wtorek Związek Miast Polskich. Samorządowcy stoją na stanowisku, że planowane zmiany to "zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę".

Ministerstwo Finansów deklaruje szereg mechanizmów wyrównania samorządom utraty dochodów w związku z "Polskim Ładem". Jeśli dochody z PIT i CIT w przyszłych latach spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Gwarantować ma to nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów, niż sam prognozował przed ogłoszeniem programu „Polski Ład”. Ministerstwo Finansów uelastycznia zasady budżetowe i rozwiązania podnoszące limit spłaty długu JST oraz wspierające wykorzystanie funduszy UE.

Czy kwota bazowa wynagrodzenia dla nauczycieli zostanie zwiększona o 700 zł? Czy podwyżki wywalczą także nauczyciele akademiccy?

ZNP proponuje wzrost kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycieli o 700 zł. Podwyżka miałaby miejsce już od 1 stycznia 2022 r. Zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej, pociąga za sobą automatycznie podniesienie wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich czterech stopniach awansu zawodowego. Równolegle Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" domaga się wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota 9030 zł w 2022 r. Stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich.