Każdy organizm ma wbudowane biologiczne zegary regulujące procesy chemiczne, zachodzące jako reakcje na sygnały wewnętrzne i zewnętrzne. Aktywność biologicznych zegarów u człowieka nie jest taka sama przez całą dobę. W ciągu 24 godzin zwalniają lub przyspieszają.

Dopływ tlenu bezcenny

Dobowy rytm rozpoczyna swoje funkcjonowanie od pracy płuc, ponieważ intensyfikacja aktywności oskrzeli i płuc jest jednym z początkowych etapów pobudzenia i przygotowania do działalności. Należy stworzyć warunki zewnętrzne (otworzyć okno) dla dostarczenia większej ilości tlenu, ponieważ w tym czasie mózg szczególnie go potrzebuje. Przy braku tlenu mózg “zabiera ostatnie rezerwy”, a płuca “osłabiają się”. W ten sposób tworzą się warunki do wystąpienia patologicznych zmian w płucach. Ten czas nazywany jest również pierwszą falą samoregulacji psychiki i fizjologii

Lepiej nie odkładać snu na później

O godzinie 3 poziom produkcji melatoniny, odpowiadającej za nasz spokojny sen i reakcje psychiczne, osiąga minimalny poziom. Ci, którzy nie śpią w tym czasie, cierpią na depresję pięciokrotnie częściej. Skłonność do nowotworów wzrasta trzykrotnie.

Od godziny 5 do 7 to czas maksymalnej aktywności jelita grubego, które jest gotowe do detoksykacji. Jeśli jelito nie zostanie opróżnione, to wszystkie trucizny i toksyny powracają do układu krwionośnego. Dlatego ludzie cierpiący na zaparcia często skarżą się na bóle głowy. O godzinie 5 rano temperatura ciała osiąga minimalny poziom, a aktywność nerek jest minimalna.

O godzinie 6 uruchamia się "biologiczny budzik". Wszystkie systemy organizmu ożywają, stymuluje się metabolizm, zwiększa się ilość glukozy i aminokwasów we krwi, a ciśnienie krwi wzrasta. Polewanie ciała zimną wodą korzystnie wpływa na pracę zdrowego organizmu. O godzinie 6-7 szczególnie silna jest indywidualna obrona organizmu.

Rola śniadania dla zdrowego funkcjonowania

Od godziny 7 do 9 (czas żołądkowy) to czas maksymalnej aktywności żołądka. Wszystko jest gotowe do uzupełnienia codziennego zapotrzebowania organizmu na energię. Śniadanie powinno być pełnowartościowe, ponieważ żołądek przetwarza nie tylko jedzenie, ale także wydarzenia życiowe, co stymuluje myślenie. Jeśli człowiek jest głodny, dominują negatywne emocje, dające złe rady

W okresie od godziny 7 do 11 “syty organizm” zaczyna walczyć z możliwymi jeszcze ukrytymi i ujawnionymi chorobami.

O godzinie 9 obserwuje się maksymalny wyrzut hormonu kory nadnerczy - kortyzonu, któremu przypisuje się rolę regulatora naszej aktywności i napięcia. We krwi obserwuje się dobowe minimum limfocytów, dlatego odporność jest obniżona, a ryzyko chorób układu oddechowego wzrasta

Od godziny 9 do 11 (czas trzustki) to maksymalna praca układu śledzionowego - trzustki. Nie należy przyjmować leków w tym czasie. Można dać organizmowi szansę samodzielnego zwalczenia choroby

Godzina 10 - szczyt krążenia krwi. Zdrowy organizm jest w stanie wykonać jakiekolwiek funkcje obciążające W szczególności działają aktywnie obszary mózgu odpowiedzialne za wykonywanie działań matematycznych

Wytrzymałość ponadprzeciętna w połowie dnia

Godziny 11-13 (czas ucha) to czas dla najtrudniejszych obciążeń fizycznych i emocjonalnych Organizm wykazuje największą wytrzymałość. Zdrowe mięsień sercowy radzi sobie ze wszystkim, co życie mu proponuje. Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinny być wyjątkowo ostrożne, ponieważ w tym czasie najczęściej mogą występować powikłania. O godzinie 12 zapasy energii zaczynają się kończyć, a organizm źle radzi sobie ze stresem, w tym czasie można przekąsić.

Od godziny 13 do 15 system jelita cienkiego jest maksymalnie aktywny. To okres dużego emocjonalnego i fizycznego napięcia. Okres od 11 do 14 jest czasem maksymalnego obciążenia dla organizmu i zdolności do zapamiętywania na dłuższą metę. Ponadto jest to czas, w którym odczuwa się najmniej bólu - odpowiedni moment, aby pójść do dentysty. O godzinie 15 następuje maksymalne zmęczenie. Należy dać organizmowi krótką, ale skuteczną przerwę (przeprowadzić relaksację ożywczą trwającą od 5 do 10 minut. W szczególności działają aktywnie obszary mózgu odpowiedzialne za wykonywanie działań matematycznych

O godzinie 16 krążenie ożywia się, można uprawiać sport

Od godziny 15 do 17 - początek drugiej fali samoregulacji psychiki i fizjologii.

Od godziny 17 do 19 - maksymalna aktywność systemu nerek. Głębsza samoregulacja.

Od godziny 19 do 21 - aktywny jest układ osierdzia, odpowiedzialny za regulację układu wegetatywno-naczyniowego. Można ponownie zadawać organizmowi duże obciążenia, aktywnie tworzyć, ponieważ układ osierdzia chroni serce przed burzami emocjonalnymi

O godzinie 21 stopniowo zmniejsza się produkcja soku żołądkowego, a około północy zupełnie przestaje. Dlatego obfite białkowe posiłki mogą być szkodliwe. Okres od 19 do 21 i od 21 do 23 można traktować jako czas pracy organizmu "w drugiej zmianie", wytrzymując duże obciążenia. To czas, kiedy informacje są dobrze przemyślane, a genialni ludzie dokonują odkryć. Około godziny 22 wzrasta produkcja serotoniny (hormonu dobrego samopoczucia).

Od 22:00 do 2:00 nadchodzą odkrycia dla geniuszy, informacje są dobrze przemyślane, a zwykły człowiek cierpi na zwiększony apetyt.

Od 23 do 1 w nocy maksymalna aktywność pęcherzyka żółciowego. Ten system kontroluje układ mięśniowo-szkieletowy i sferę seksualną. Tworzą się warunki do wykazywania agresji i gniewu. Jednak, ponieważ natura jest inteligentna, w tym czasie kładzie człowieka spać, aby nie narobił szkód. Podczas snu cała agresja skierowana jest na regenerację zmęczonego organizmu. Jednak "sowy" w tym czasie mogą pracować bez szkody dla swojego zdrowia. Bardzo korzystnie jest kłaść się spać właśnie w tym czasie. 00:00 to korzystny czas na "samouzdrawianie" organizmu. Rany goją się szybciej, a odporność wzrasta

Od 1 do 3 w nocy (czas późnego wieczoru) aktywny jest układ wątrobowy. A ponieważ wątroba energetycznie rozwiązuje jakiekolwiek problemy życiowe, w tym okresie zachodzi intensywna przemiana materii, a w organizmie zachodzi "wielkie sprzątanie”. U osób czuwających w tym czasie odnotowuje się częstsze przypadki stanów depresyjnych i nerwowych załamań. W ten sposób staje się jasne, że sam organizm to precyzyjnie ustawiona maszyna, pracująca w harmonii z otoczeniem. Może dostosować się do otoczenia samodzielnie, wystarczy mu nie przeszkadzać.

Autor: Katarzyna Klimek, KlubAktywnych.pl