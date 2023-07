Szpitalne oddziały ratunkowe mają więcej czasu na dostosowanie się do wymagań

Szpitalne odziały ratunkowe mają więcej czasu. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło okres spełnienia przez placówki wymagań dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych SOR. Wszystko w związku z kłopotami placówek w tym zakresie. Skąd opóźnienia w realizacji planów?

Nowe terminy dla SOR na dostosowanie się do wymagań

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, umożliwia podmiotom leczniczym dostosowanie się do wymagań określonych w rozporządzeniu SOR w zakresie:

Autopromocja

organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2023 roku;

zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) szpitalnego oddziału ratunkowego do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 czerwca br.

– „Zgodnie z § 15 pkt 4a rozporządzenia SOR, obowiązek spełnienia wymagania w zakresie zapewnienia w lokalizacji SOR miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, powinien zostać zrealizowany do dnia 30 czerwca 2023 r. Obecnie w kraju funkcjonuje 246 szpitalnych oddziałów ratunkowych, z których 42 oddziały nie spełniają tego wymagania. Oznacza to, że przy utrzymaniu obecnych przepisów, po dniu 30 czerwca 2023 r., 17% aktualnie funkcjonujących SOR nie będzie spełniało wymagań w zakresie organizacji w SOR miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu określonego w § 15 pkt 4a rozporządzenia SOR umożliwi podmiotom leczniczym dostosowanie SOR do wymagania w zakresie posiadania miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” – czytamy w rozporządzeniu.

W temacie wymagania dotyczącego zatrudnienia na stanowisku ordynatora SOR (lekarza kierującego oddziałem) lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, dokument mówi, że należy wskazać, że zgodnie z danymi przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na 246 SOR:

w 163 kierownikiem jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej (66,1 proc.);

w 12 kierownikiem jest lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej (4,9 proc.);

w 71 kierownikiem jest lekarz innej specjalizacji (29,0 proc.).

Z czego wynikają opóźnienia?

MZ wskazało, że opóźnienia inwestycji to skutek obowiązującego do końca czerwca br. stanu epidemii spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, a także wzrost cen materiałów budowlanych i co za tym idzie usług, co wywołało wstrzymanie bądź spowolnienie rozpoczętych inwestycji. Nie można zapominać też o problemie braku specjalistów medycyny ratunkowej i tym, że nadmierne obciążenie SOR pacjentami nie zachęca lekarzy do pracy w tych oddziałach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak czytamy w nowelizacji rozporządzenia, podmiotom leczniczym powinno się zagwarantować dodatkowy czas na dokończenie inwestycji, bez sankcji, jak rozwiązanie umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na funkcjonowanie SOR.

– „Wejście w życie projektu rozporządzenia spowoduje, że podmioty lecznicze będą miały realną możliwość wywiązania się z obowiązku zapewnienia właściwej organizacji SOR, zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu SOR, w dłuższej perspektywie czasowej. Projekt rozporządzenia może oddziaływać na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez umożliwienie funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, które po 30 czerwca 2023 r. nie spełnią wszystkich wymagań rozporządzenia SOR” – wskazano w dokumencie.

SOR bez dostępu do lotnisk

Według danych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), na 245 szpitalnych oddziałów ratunkowych, 25 jest bez dostępu do lotniska (dwa z tych szpitali posiadają już gotowe, jeszcze nieuruchomione lądowiska). 11 SOR posiada lub uzgadnia z LPR projekty nowych lądowisk. Jeden SOR rozważa możliwość korzystania z lądowiska innego pobliskiego szpitala.

Do 31 grudnia 2024 roku został przedłużony wymóg dotyczący lotniska lub lądowiska – każdy szpitalny oddział ratunkowy będzie musiał mieć własne całodobowe lotnisko, lądowisko, dostęp do lądowiska albo dostęp takiego miejsca, do którego dojazd nie zajmie dłużej niż 5 minut.

umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r." width="124" height="170"/> umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r." width="124" height="170"/> Autopromocja Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r. Polecamy książkę Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.

Brakuje specjalistów

Dyrektorzy szpitali zgłaszali resortowi zdrowia trudności w pozyskaniu odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej, którzy byliby zainteresowani pracą na stanowisku ordynatora SOR. Stąd zasadne było wydłużenie terminu określonego w § 16 ust. 1 rozporządzenia SOR, w temacie dostosowania do tego wymagania, jak również dopuszczenie zatrudnienia na tym stanowisku lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, pod warunkiem, że kontynuuje on szkolenie specjalizacyjne – zmiana § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia SOR.

Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania + wzory dokumentów online Czy wiesz, gdzie przechowywać nowe dokumenty kadrowe, a także jak prowadzić akta osobowe i dokumentację w formie elektronicznej? W książce „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania. Do publikacji dołączamy wzory dokumentów dostępne w wersji online. Sprawdź szczegóły na stronie Sklep.infor.pl i bądź na bieżąco z nowymi przepisami! Dokumentacja kadrowa 2023 + wzory dokumentów online. Zasady prowadzenia i przechowywania

Kto może być kierownikiem SOR?

MZ przesuwa kolejny raz termin, od którego ordynatorami SOR muszą być wyłącznie specjaliści medycyny ratunkowej – znowu nie udało się, by we wszystkich SOR ordynatorami oddziału byli wyłącznie lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Obowiązek zatrudniania przez szpitale specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora SOR miał wejść w życie 30 czerwca br. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przesuwa jednak termin o rok, czyli do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Niedobór specjalistów jest bardzo dotkliwy, MZ ma w planach możliwość zatrudniania na stanowisku ordynatora lekarza po 2. roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, pod warunkiem, że kontynuuje on szkolenie specjalizacyjne. Możliwość zostania ordynatorem teoretycznie już w wieku 28 lat, ma skusić lekarzy do pracy w SOR.

Środowisko lekarzy sceptycznie podchodzi do projektu MZ, twierdząc, że jest to jednak przesada – medycyna idzie do przodu, ale organizacja ochrony zdrowia nie nadąża – piszą młodzi lekarze na portalach społecznościowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu