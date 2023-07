Ile razy dziennie patrzysz na smartfon? Zabierasz służbowy telefon na wakacje?

Według badania 71 proc. respondentów w trakcie wakacji zerka w ekran swojego telefonu od 2 do 5 razy dziennie. Co gorsza jeden na dziesięciu ankietowanych robi to ponad 10 razy na godzinę.



Bez komórki badani są w stanie wytrzymać zwykle od jednej do dwóch godzin (27 proc.). Co piąta osoba może się powstrzymać od trzydziestu do sześćdziesięciu minut. 19 proc. od dwóch do trzech godzin. Ostatecznie jednak respondenci zdają sobie sprawę z problemu, jakim jest częstotliwość korzystania ze smartfona. 58% żałuje, że podczas ostatnich wakacji nadużywało telefonu komórkowego.



– Nie tylko dorośli nie potrafią oderwać się od technologii w trakcie wakacji. Dzieci także bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem smartfona. Według danych Digital Care ponad ¼ najmłodszych używa go od 3 do 5 godzin dziennie. Więcej niż 5 godzin deklaruje z kolei 15 proc. Najwięcej, bo 44 proc. badanych wskazuje, że korzysta z telefonu od 1 do 3 godzina na dobę. To informacje, które uzyskaliśmy od rodziców dzieci w wieku od 5 lat – mówi Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care.