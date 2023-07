Krajowa Izba Fizjoterapeutów: Teraz jest czas na budowanie silnej fizjoterapii w Polsce

W Polsce na lepsze zmienia się postrzeganie zawodu fizjoterapeuty – podsumowali uczestnicy konferencji pn. „FIZJA. Wyższe kompetencje fizjoterapeuty – szersza opieka dla pacjenta”, która odbyła się 25 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. W trakcie spotkania podkreślano rolę szkoleń i współpracy fizjoterapeutów z lekarzami.

Wzmacnianie znaczenia fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia

W trakcie konferencji pn. „FIZJA. Wyższe kompetencje fizjoterapeuty – szersza opieka dla pacjenta”, akcent kładziono na wagę fizjoterapii we współczesnym świecie i potrzebę doskonalenia umiejętności, co przekłada się na podnoszenie jakości usług dla pacjenta. Zapowiedziano nowe szkolenia w ramach FIZJI – rozbudowywanej platformy szkoleniowej KIF, podkreślano ponadto współpracę z innymi zawodami medycznymi.

Jak zauważyli uczestnicy spotkania, w kontekście zmian demograficznych, jak też zwiększającej się świadomości, co do roli fizjoterapii, należy się tej dziedzinie wzmacnianie i podkreślanie jej znaczenia w systemie ochrony zdrowia. Zwracano uwagę na dokonujący się postęp, rozwój nauki, zmieniające się trendy, a co za tym idzie – konieczność ustawicznego kształcenia, co naturalne jest dla zawodów medycznych.

Szkolenia i podniesienie poziomu kompetencji fizjoterapeutów to podstawa

Arkadiusz Dziubaszewski, w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów zajmujący się zarządzaniem projektami, przybliżył temat zawartości merytorycznej i pracy nad przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu FIZJO-LERNING na platformie FIZJA.

– „Za pośrednictwem tego serwisu fizjoterapeuci uzyskują dostęp do docelowo 80 szkoleń online oraz mają możliwość zapisów na szkolenia stacjonarne. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji fizjoterapeutów w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów, rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki w kluczowych dziedzinach fizjoterapii – mówił Arkadiusz Dziubaszewski, wskazując, że jest to największy projekt edukacyjny w historii polskiej fizjoterapii. – „Tak duże przedsięwzięcie wymaga dobrego planowania i sprawnej logistyki. Przeprowadziliśmy m.in. 59 postępowań przetargowych, podpisaliśmy kilkadziesiąt umów z 27 głównymi partnerami oraz zgłosiliśmy do projektu 157 trenerów prowadzących szkolenia. Głównym czynnikiem programów szkoleń jest przygotowanie fizjoterapeutów do pracy z pacjentem w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych” – tłumaczył ekspert.

Obecnie trwa wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu fizjoterapii. Wykonywanie tego rodzaju świadczeń będzie dotyczyło coraz szerszych grup pacjentów, takich, którzy chorowali na COVID-19, ale także osób, które odczują negatywny wpływ na swoje zdrowie m.in. wskutek długotrwałej pracy/nauki zdalnej czy mniejszej aktywności fizycznej, czy też po przebytych chorobach oraz operacjach.

Arkadiusz Dziubaszewski poinformował, że w ciągu kilku dni udostępniony zostanie pakiet 20 nowatorskich szkoleń z ortopedii, najpopularniejszej z dziedzin, zrealizowanych w ramach współpracy fizjoterapeutów oraz lekarzy. Pacjent bardzo często wymaga nie tylko pomocy lekarskiej, ale też fizjoterapii – fizjoterapia okazuje się nierzadko kluczowa w procesie powrotu do zdrowia, bywa niezbędna i należy wzmacniać jej rolę.

– „Szkolenia zostały przygotowane w oparciu o nasze doświadczenie akademickie i zawodowe, które pokazują jak ważne jest współdziałanie lekarzy i fizjoterapeutów” tłumaczyła Marta Jokiel, dr n. med. fizjoterapeutka. – „Szkolenia zostały podzielone na moduły, tak, aby każdy fizjoterapeuta miał możliwość zapoznania się ze szczegółami diagnostyki klinicznej, badania radiologicznego, badania ortopedycznego oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego. Materiały te są unikalnym źródłem kompletnej wiedzy dotyczącej metod diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami i urazami narządu ruchu”. Jak podkreśliła dr Marta Jokiel, wspólnie z ekspertami – ortopedami, radiologiem i fizjoterapeutami – starano się przedstawić w szkoleniach najnowsze wytyczne dotyczące diagnostyki, leczenia oraz postępowania pooperacyjnego. Dodatkowo wyjątkowym atutem jest możliwość zapoznania się ze szczegółami przebiegu diagnostyki obrazowej wykonanej przez radiologa oraz rożnego rodzaju operacji, które zostały wykonane w rzeczywistych warunkach sali operacyjnej z dokładnym przedstawieniem przebiegu operacji i komentarzem ekspertów. – „Po każdym elemencie szkolenia przedstawiono przykłady ćwiczeń oraz schematów postępowania. Przekłada się to bezpośrednio na podniesienie kompetencji fizjoterapeutów i zwiększenie jakości opieki nad naszymi pacjentami – zaznaczyła dr Jokiel.

Wiedza ze szkoleń w codziennej praktyce

Uczestniczący w szkoleniach KIF fizjoterapeuci podkreślają, że takie szkolenia są bardzo przydatne. W szczególności dla fizjoterapeutów, którzy dopiero wkraczają w zawód. – „Mimo że uczestniczyłem w wielu szkoleniach, w FIZJI byłem w stanie odnaleźć nowe narzędzia pomocne w pracy z pacjentem. Uważam, że jeśli takie rozwiązania istniałyby 10 lat temu, gdy ja zaczynałem pracę w zawodzie, moja praca z pacjentem od początku byłaby bardziej efektywna” – mówi fizjoterapeuta Krzysztof Parysek, dodając, że oferta FIZJI jest imponująca zarówno pod względem różnorodności jak i poziomu. – „Mimo doświadczenia terapeutycznego, wiele zaczerpniętej tu wiedzy wykorzystuję w pracy z pacjentami” – podsumował.

Czas na budowanie silnej fizjoterapii w Polsce

– „Teraz jest doskonały czas na budowanie silnej fizjoterapii w Polsce. Na lepsze zmienia się postrzeganie naszego zawodu. Zawodu, którego wykonywanie opiera się na zaufaniu. W ramach tego zaufania niezmierne ważne jest zapewnienie pacjentom opieki na jak najwyższym poziomie i stałe podwyższanie swoich kompetencji, bycie na czasie z postępem nauki i rozwojem naszej dziedziny” – wskazuje dr Tomasz Dybek, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – „Fizjoterapeuci uczą się, udoskonalają umiejętności całe życie, podobnie jak osoby wykonujące inne wysoce odpowiedzialne zawody. Jako samorząd dokładamy wszelkich starań, by zapewnić szeroki wachlarz szkoleń naszym członkom. Wdrożyliśmy i wciąż ulepszamy platformę FIZJA, dzięki której fizjoterapeuci mają bezpłatny dostęp do ciekawych, przydatnych szkoleń” – podkreślił.

Każdy zainteresowany fizjoterapeuta może odwiedzić platformę Fizja.pl oraz skorzystać z oferty samorządu fizjoterapeutów, śledzić działania KIF i włączać się w realizowane, a także planowane projekty i przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje publikowane są na stronie internetowej KIF, samorządowym Portalu Fizjoterapeuty i w mediach społecznościowych.

Projekt FIZJO-LERNING realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, współfinansowanego z budżetu UE ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

