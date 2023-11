Gdy rozmawiamy o zmianach klimatu, nie myślimy już o nich jak o abstrakcyjnym problemie, z którym realnie będą się mierzyć dopiero nasze dzieci i wnuki. Zmiany te stają się naszą nową rzeczywistością i to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się scenariuszem z filmu katastroficznego – wzrost temperatury, susze, gwałtowne opady deszczu, podtopienia, a nawet wielkie powodzie – to teraz część naszej codzienności. I choć często o zmianach mówimy w kontekście globalnym, to prawdziwe ich skutki doświadczamy lokalnie – w miejscowościach, w których żyjemy i pracujemy. W odpowiedzi na te wyzwania kluczowe stają się działania adaptacyjne na poziomie samorządowym, które wspierają Fundusze Europejskie.