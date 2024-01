Premier Tusk obiecuje: pigułka "dzień po” będzie dostępna bez recepty

W dniu 15 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział, że antykoncepcja awaryjna tzw. pigułka "dzień po” ma być dostępna bez recepty. Rząd ma niedługo przedstawić zmianę ustawy w tej sprawie.

Antykoncepcja awaryjna - tzw. "tabletka dzień po" będzie dostępna bez recepty

Począwszy od lipca 2017 roku antykoncepcja awaryjna, czyli tzw. "tabletki dzień po" są dostępne tylko na receptę. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk stwierdził na konferencji w Warszawie przed posiedzeniem rządu, że dostęp do antykoncepcji awaryjnej to jeden z postulatów dotyczących praw i wolności kobiet.



Pigułki "dzień po" to, jak mówił, produkty lecznicze dopuszczony do obrotu i stosowane w antykoncepcji, które "z bliżej nieznanych powodów zostały wpisane do ustawy, jako leki wymagające recepty, co bardzo często ogranicza lub redukuje do zera możliwość skorzystania".



Premier przekazał, że w sprawie antykoncepcji odbyły się rozmowy wewnątrz koalicji rządowej. "Są to kwestie wymagające ustalenia, w niektórych sprawach mamy przecież różnice poglądów" – wskazał.



"Mam dobrą wiadomość, jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę ustawy dokładnie w tym punkcie, dzięki czemu tego typu środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty" – powiedział Donald Tusk.



"Nie jest tajemnicą: za rządów naszych poprzedników Polska stała się, jedynym obok Węgier, nieprzypadkowo, krajem w Europie, który wprowadził te restrykcję ograniczającą możliwość korzystania z tego środka" – dodał premier.

Co to jest pigułka "dzień po"?

Antykoncepcję awaryjną, tzw. pigułkę "dzień po", stosuje się w przypadkach nagłych, gdy doszło do stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Tzw. pigułki "dzień po" nie są przeznaczone do stosowania jako stała metoda antykoncepcji.

