Ile witaminy D przy osteoporozie? Jak często? Czy trzeba suplementować codziennie?

Osteoporoza to poważna choroba, szczególnie często dotykająca seniorów. W profilaktyce tej choroby kluczowe jest stałe utrzymywanie wystarczającego zaopatrzenia w witaminę D. Dane epidemiologiczne mówią jednak, że 90% populacji ma co najmniej niedostateczny poziom witaminy D, a ponad 60% ma poważny niedobór wymagający jego leczenia. Eksperci rekomendują więc regularną suplementację witaminy D, począwszy od pierwszych dni życia aż do późnej starości. Ale nie musi to być suplementacja codzienna.

Witamina D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. Jakie dawki? Czy trzeba suplementować codziennie? Czy jest zatem dostępne wygodne rozwiązanie odpowiedniego zaopatrzenia w witaminę D, o którym nie trzeba codziennie pamiętać? Rozwiązaniem może być rzadsze stosowanie większych dawek witaminy D (skumulowanych), np. 7 000 - 14 000 j.m. raz w tygodniu lub 30 000 - 60 000 j.m. raz lub dwa razy w miesiącu.



Dawkowanie takie jest zgodnie z polskimi rekomendacjami* z 2023 r. równie skuteczne i bezpieczne jak podawanie ekwiwalentnych dawek codziennych.



Preparaty takie są przeznaczone do wieloletniego przyjmowania, ale należy się jednak zwrócić do lekarza o możliwość stosowania takiej profilaktyki dawkami skumulowanymi.



Z pewnością przyjmowanie witaminy D przez resztę życia w odstępach tygodniowych lub miesięcznych jest bardziej komfortowe i realne do utrzymania.



lek. med. Arkadiusz Zieliński



*Płudowski, P.; Kos-Kudła, B.; Walczak, M.; Fal, A.; Zozulińska-Ziółkiewicz, D.; Sieroszewski, P.; Peregud-Pogorzelski, J.; Lauterbach, R.; Targowski, T.; Lewiński, A.; et al. Guidelines for Preventing and Treating Vitamin D De?ciency: A 2023 Update in Poland. Nutrients 2023, 15, 695. https://doi.org/ 10.3390/nu15030695.



Źródło informacji: Koalicja „Zmierz się z osteoporozą” REKLAMA Autopromocja Szkolenie:

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla nauczycieli Termin: 26 marca 2024 Sprawdź