Planujesz majówkę za granicą? Nie zapomnij o EKUZ!

Majówka 2024. Dlaczego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przyda się na wyjeździe? W jakich miejscach można z niej skorzystać i jak ją wyrobić?

O tym nie zapomnij przed wyjazdem

Nierzadko zdarza się, że wyjeżdżając na wypoczynek zapominamy o pewnych rzeczach. Ładowarka do telefonu, ciepła bluza, krem z filtrem. Cześć z nich można kupić na miejscu, bez niektórych można się obejść. Ale są takie, bez których nie warto nawet rozważać wyjazdu. Jedną z nich jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ.

EKUZ - gdzie można skorzystać

Dzięki EKUZ możemy liczyć na opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej, EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne w aktualnym stanie zdrowia pacjenta do końca pobytu w danym kraju. Jeśli leczenie jest planowane EKUZ tego nie refunduje. Czyli np. złamanie nogi, udar, zatrucie - tak, NFZ pokryje koszty, ale już operacja plastyczna czy korekta zaćmy - za to trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Część usług, które w Polsce są w ramach NFZ, za granicą może podlegać opłacie. To dlatego że pacjent z EKUZ jest przyjmowany na tych samych zasadach, co pacjent danego kraju. Jeśli w danym państwie częściowo płaci się za wizytę u lekarza, to będzie trzeba za nią zapłącić i NFZ nie pokryje tego wydatku.

Przykład Francja - płaci się 30% honorarium lekarza, Austria - wezwanie karetki kosztuje, Niemcy - płaci się 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Jak wyrobić EKUZ

Kto może otrzymać kartę EKUZ? Każda osoba ubezpieczona w NFZ lub mająca prawo do korzystania z opieki medycznej na podstawie obowiązujących przepisów.

Procedura jest bardzo prosta, wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty: osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;

przez Internetowe Konto Pacjenta - należy wejść na swoje konto i wypełnić wniosek online, dołączając - jeśli to niezbędne - skany odpowiednich dokumentów (np. legitymację ucznia lub studenta);

za pośrednictwem ePUAP

pocztą tradycyjną (wniosek do pobrania na stronie NFZ);

pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ) Zgłoszenie się w oddziale NFZ jest najszybszym sposobem, bo kartę otrzymuje się od ręki, można więc to zrobić nawet w dzień wyjazdu (jeśli to dzień roboczy). W przypadku wniosku wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną, trzeba czekać trochę dłużej. Rozpatrywany jest on w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych, a karta wysyłana jest na wskazany adres. EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a. Wcześniej należy zaznaczyć informację we wniosku: Karta dla osoby niewidomej/niedowidzącej.

Wyrobienie EKUZ jest nic nie kosztuje.

EKUZ - ile jest ważna

Karta może być ważna od 42 dni do nawet 20 lat. Tę najdłużej ważną mają emeryci pobierający świadczenie, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Osoby zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny (lub pobierające rentę) będą mieć kartę ważną do 18 r.ż.

Osoby pobierające świadczenie emerytalne, ale niemające jeszcze 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) otrzymają kartę ważną 5 lat. A osoby zatrudnione, prowadzące działalność pozarolniczą czy pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne - ważną 3 lata.

Kolejny próg to 18 miesięcy - karta o tej ważności będzie wydana dla osób ubezpieczonych, które pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat, są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat, są studentami, uczniami, doktorantami, są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.

Dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu (posiadające obywatelstwo RP lub status uchodźcy), dzieci ze statusem uchodźcy, osób zatrudnionych na innej umowie niż umowa o pracę (również wykonujące pracę nakładczą) wydaje się kartę ważną 6 miesięcy. Kobiety w połogu mieszkające na terytorium RP (i posiadające obywatelstwo poslkie) mogą otrzymać kartę ważną 42 dni.

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące uzyskają bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, inni ubezpieczeni niewymienieni powyżej.

Pozostałe przypadki, czyli osoby które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - karta ważna 90 dni.

Ważne Przed każdym wyjazdem warto sprawdzić ważność swojej karty.

Utrata prawa do EKUZ

W tych przepadkach traci się prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ, w tym również do EKUZ:

utrata pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania oraz żołnierzy i funkcjonariuszy)

urlop bezpłatny

zawieszenie lub zakończenie działalności gospodarczej

utrata statusu osoby bezrobotnej

utrata prawa do emerytury lub renty albo zawieszenie tego prawa

utrata statusu rolnika

utrata prawa do świadczenia społecznego innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych, emerytura lub renta – np. do zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego czy świadczenia pielęgnacyjnego

rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.

W takich przypadkach prawo do posługiwania się EKUZ lub Certyfikatem wygasa po 30 dniach. Dotyczy to również osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

