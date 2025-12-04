Zanim zażyjesz lek przeciwbólowy zmierz ciśnienie krwi. Kardiolog: bóle głowy częstym objawem nadciśnienia

Zażywamy tabletki od bólu głowy, a najczęstszą przyczyną takiego bólu jest wysokie ciśnienie krwi (czyli nadciśnienie tętnicze) - powiedział dr Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. "Nie tylko seniorzy, a wszyscy powinniśmy pilnować nadciśnienia i co jakiś czas zmierzyć sobie ciśnienie, zwłaszcza przy niepokojących objawach" - zaapelował dr Zębik.

Bóle głowy często znikają po rozpoczęciu leczenia nadciśnienia

"Ludzie latami biorą leki przeciwbólowe, a nie wpadną na to, że trzeba zmierzyć im ciśnienie. Często po włączeniu odpowiedniej terapii te bóle znikają" - podkreślił PAP dr Tadeusz Zębik. "To wydaje się taka prosta i łatwa rzecz, a jest bagatelizowana przez pacjentów" - dodał.

REKLAMA

REKLAMA

30 proc. Polaków z nadciśnieniem tętniczym

Ocenił, że w Polsce jest około 30 proc. osób z nadciśnieniem tętniczym. "Czyli mamy wielomilionową rzeszę pacjentów i z tego około 40 proc. nie wie, że to nadciśnienie ma. To jest czynnik, który powoli uszkadza nasze naczynia i powoduje w obserwacji odległej wiele powikłań, łącznie z udarami mózgu, zawałami serca czy innymi powikłaniami obwodowymi" - dodał ekspert.

Nadciśnienie mają i młodzi i starzy

Według lekarza, nadciśnienie jest najważniejszym czynnikiem, które jeśli będzie leczone i kontrolowane, to pomoże zapobiec wielu powikłaniom w przyszłości.



"Często się uważa, że tylko starsi mają nadciśnienie. Jest wręcz odwrotnie. Dlatego także u ludzi młodych powinniśmy zawczasu taką profilaktykę prowadzić. Zaczynając od zmian stylu życia - mniej soli, więcej ruchu" - zaznaczył dr Zębik.

Co sprzyja nadciśnieniu?

Czynnikami sprzyjającymi rozwinięciu się wysokiego ciśnienia są m.in. predyspozycje genetyczne, nadużywanie soli czy alkoholu, palenie papierosów, siedzący tryb życia. Jednym z czynników jest także otyłość. Jest ona, jak podkreślił lekarz, ogromnym problemem wśród młodzieży.



"Powinniśmy leczyć ją od najmłodszych lat i pilnować wagi w przyszłości" - podsumował.

REKLAMA

Nie bagatelizujmy objawów

Bagatelizowanie objawów nadciśnienia może doprowadzić do ciężkich powikłań, a nawet do śmierci. Dlatego istotna jest profilaktyka i regularnie mierzenie ciśnienia, aby jak najszybciej rozpoznać chorobę.



"Nie tylko seniorzy, a wszyscy powinniśmy pilnować nadciśnienia i co jakiś czas zmierzyć sobie ciśnienie, zwłaszcza przy niepokojących objawach" - zaapelował dr Zębik.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nadciśnienie tętnicze można leczyć niefarmakologicznie. Wtedy należy zacząć od zmiany trybu życia oraz niektórych nawyków. W przypadku braku poprawy zdrowa, lekarz może zastosować leczenie farmakologiczne przepisując odpowiednie leki obniżające ciśnienie tętnicze.(PAP)

autorka: Julia Szymańska

jms/ jann/