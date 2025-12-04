REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Zanim zażyjesz lek przeciwbólowy zmierz ciśnienie krwi. Kardiolog: bóle głowy częstym objawem nadciśnienia

Zanim zażyjesz lek przeciwbólowy zmierz ciśnienie krwi. Kardiolog: bóle głowy częstym objawem nadciśnienia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 10:45
Kardiolog: najczęstszą przyczyną bólu głowy jest nadciśnienie. Ludzie latami biorą leki przeciwbólowe, a nie wpadną na to by zmierzyć ciśnienie krwi
Kardiolog: najczęstszą przyczyną bólu głowy jest nadciśnienie. Ludzie latami biorą leki przeciwbólowe, a nie wpadną na to by zmierzyć ciśnienie krwi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zażywamy tabletki od bólu głowy, a najczęstszą przyczyną takiego bólu jest wysokie ciśnienie krwi (czyli nadciśnienie tętnicze) - powiedział dr Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. "Nie tylko seniorzy, a wszyscy powinniśmy pilnować nadciśnienia i co jakiś czas zmierzyć sobie ciśnienie, zwłaszcza przy niepokojących objawach" - zaapelował dr Zębik.

Bóle głowy często znikają po rozpoczęciu leczenia nadciśnienia

"Ludzie latami biorą leki przeciwbólowe, a nie wpadną na to, że trzeba zmierzyć im ciśnienie. Często po włączeniu odpowiedniej terapii te bóle znikają" - podkreślił PAP dr Tadeusz Zębik. "To wydaje się taka prosta i łatwa rzecz, a jest bagatelizowana przez pacjentów" - dodał.

REKLAMA

REKLAMA

30 proc. Polaków z nadciśnieniem tętniczym

Ocenił, że w Polsce jest około 30 proc. osób z nadciśnieniem tętniczym. "Czyli mamy wielomilionową rzeszę pacjentów i z tego około 40 proc. nie wie, że to nadciśnienie ma. To jest czynnik, który powoli uszkadza nasze naczynia i powoduje w obserwacji odległej wiele powikłań, łącznie z udarami mózgu, zawałami serca czy innymi powikłaniami obwodowymi" - dodał ekspert.

Nadciśnienie mają i młodzi i starzy

Według lekarza, nadciśnienie jest najważniejszym czynnikiem, które jeśli będzie leczone i kontrolowane, to pomoże zapobiec wielu powikłaniom w przyszłości.

"Często się uważa, że tylko starsi mają nadciśnienie. Jest wręcz odwrotnie. Dlatego także u ludzi młodych powinniśmy zawczasu taką profilaktykę prowadzić. Zaczynając od zmian stylu życia - mniej soli, więcej ruchu" - zaznaczył dr Zębik.

Co sprzyja nadciśnieniu?

Czynnikami sprzyjającymi rozwinięciu się wysokiego ciśnienia są m.in. predyspozycje genetyczne, nadużywanie soli czy alkoholu, palenie papierosów, siedzący tryb życia. Jednym z czynników jest także otyłość. Jest ona, jak podkreślił lekarz, ogromnym problemem wśród młodzieży.

"Powinniśmy leczyć ją od najmłodszych lat i pilnować wagi w przyszłości" - podsumował.

REKLAMA

Nie bagatelizujmy objawów

Bagatelizowanie objawów nadciśnienia może doprowadzić do ciężkich powikłań, a nawet do śmierci. Dlatego istotna jest profilaktyka i regularnie mierzenie ciśnienia, aby jak najszybciej rozpoznać chorobę.

"Nie tylko seniorzy, a wszyscy powinniśmy pilnować nadciśnienia i co jakiś czas zmierzyć sobie ciśnienie, zwłaszcza przy niepokojących objawach" - zaapelował dr Zębik.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nadciśnienie tętnicze można leczyć niefarmakologicznie. Wtedy należy zacząć od zmiany trybu życia oraz niektórych nawyków. W przypadku braku poprawy zdrowa, lekarz może zastosować leczenie farmakologiczne przepisując odpowiednie leki obniżające ciśnienie tętnicze.(PAP)
autorka: Julia Szymańska
jms/ jann/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Wielkopolskie: Samorząd województwa stawia na kolej i na razie nie chce inwestować w komunikację autobusową (połączenia regionalne i linie dowożące do stacji kolejowych)
04 gru 2025

Wielkopolski samorząd na razie nie zamierza angażować się w przewozy autobusowe czy rewitalizację linii kolejowych innych, niż te uwzględnione w programie Kolej Plus - przyznał PAP wicemarszałek woj. wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. „Są pewne granice wysiłku finansowego województwa” - zaznaczył.
Stopy procentowe NBP spadły w grudniu 2025 r. o 0,25 pkt proc. Ekonomiści prognozują co nas czeka w 2026 roku
04 gru 2025

Na posiedzeniu w dniach 2-3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 4 grudnia 2025 r. 4,00 proc. w skali rocznej - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów.
Brakuje 800 tys. zł na start Domu dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi
01 gru 2025

Dom dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi nie może wystartować. Brakuje 800 tys. zł na roczne utrzymanie miejsca. Tymczasem budynek jest gotowy do zamieszkania przez pierwsze osoby.
Inne zasady dla rolników w piątki i w soboty, a inne w pozostałe dni tygodnia. Kiedy i dlaczego mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego?
30 lis 2025

Produkty prosto od rolnika – czy to tylko hasło reklamowe, czy rzeczywista potrzeba? Jak wskazują doświadczenia ostatnich lat, raczej to drugie. Od czasu gdy gminy zostały obciążone obowiązkiem ułatwiania rolnikom prowadzenia handlu, taką potrzebę można łatwiej zrealizować.

REKLAMA

Dalej nie ma żłobków aż w 114 gminach na Mazowszu. Jak rozwiązać ten problem? Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”
28 lis 2025

Nie ma żłobków aż w 114 gminach na Mazowszu. Jak można to rozwiązać? Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska proponuje, aby samorządy startowały do programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Można uzyskać 300 tys. na miejsca żłobkowe i 8 tys. na ich utrzymanie. Do kiedy można składać wnioski?
Co nam grozi gdy Prezydent skieruje do TK ustawę budżetową? Budżet państwa jako zakładnik sporu politycznego
27 lis 2025

W ostatnich dniach prawdziwą burzę wywołały słowa Prezydenta, który zadeklarował, że „jest gotów podjąć każdą decyzję” w sprawie ustawy budżetowej. Ceną za rozszerzenie konfliktu politycznego na obszar budżetu może być integralność państwa - pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.

Fundusz Autobusowy w 2026 r.: 75 mln zł dla samorządów z województwa małopolskiego. Wnioski do 5 grudnia
26 lis 2025

Wnioski o dofinansowanie przewozów autobusowych w 2026 roku w samorządach województwa małopolskiego można składać do 5 grudnia 2025 roku. Na działania wieloletnie przeznacza się prawie 75 mln zł.
Autonomia samorządu pod presją przepisów. Granice samodzielności JST w ochronie zabytków
26 lis 2025

Choć samorząd terytorialny od 35 lat stanowi trzon lokalnej administracji publicznej, to w obszarze ochrony zabytków jego możliwości działania są wyraźnie ograniczone. Wynika to nie z ocen czy praktyk, ale z samej konstrukcji przepisów, które powierzają zasadnicze władztwo organom administracji rządowej. Warto więc przyjrzeć się, jak ustawodawca wyznacza granice samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (JST) w tym szczególnym sektorze.

REKLAMA

Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień" [MZ]
25 lis 2025

Już jest rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień". Komisja Oceny Projektów wybrała 5 wniosków do dofinansowania.
Wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Kto skorzysta na zmianach w 2026 r.?
24 lis 2025

Na zwiększeniu stażu pracy uwzględnianego przy świadczeniach pracowniczych zyska m.in. wielu nauczycieli i pracowników samorządowych. Dla samorządów konieczność wypłaty wyższych nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, dodatków stażowych i odpraw będzie nowym obciążeniem.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA