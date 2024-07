GIS ostrzega przed migracją ołowiu i kadmu z obrzeża kubków. Co powinieneś wiedzieć?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące stwierdzenia wysokich poziomów migracji ołowiu i kadmu z obrzeża partii kubków. To zagrożenie dla zdrowia, o którym warto wiedzieć. O jaki produkt dokładnie chodzi?

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wysokie poziomy migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża naczynia. To oznacza, że te substancje mogą przenikać do napojów lub potraw, co stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Kubki termiczne na celowniku

Chodzi o kubki termiczne z serii PETER marki ALLESKEN. Numer partii to REF9-23, a numer produktu to HTID8843. Jeśli masz taki kubek, warto zwrócić na to uwagę.

Wycofanie partii z rynku

GIS poinformował, że artykuł został wycofany ze sprzedaży. Dystrybutor w Polsce, firma MONDEX, podjęła działania informacyjne i umożliwiła zwrot zakupionego artykułu.

Organizacje sanitarno-epidemiologiczne monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

Pamiętaj, że regularnie publikowane ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością mają na celu ochronę zdrowia publicznego. Nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale działaniom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom.

