Jak zapobiec obniżeniu nastroju jesienią (tzw. jesiennej depresji)? Kilka prostych rad od psychologa, które naprawdę działają

Jesienna aura, krótsze dni i spadek temperatury mogą wpływać na obniżenie nastroju wielu osób. O tym, jak radzić sobie z tzw. „jesienną depresją", opowie więcej Ada Jakimowicz, psycholożka i psychoterapeutka, która zwróciła uwagę na kilka kluczowych aspektów zdrowia psychicznego.

Co jest powodem obniżenia nastroju jesienią?

- Powodem tzw. „jesiennej depresji”, czyli inaczej sezonowego zaburzenia afektywnego jest w szczególności ograniczony dostęp do światła słonecznego, co wpływa na produkcję serotoniny i melatoniny, a także powrót do rutynowych obowiązków po wakacyjnym okresie odpoczynku. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, stresu oraz napięcia psychicznego – mówi Ada Jakimowicz psycholożka i psychoterapeutka.

Można zapobieć „jesiennej depresji”. Jak?

Jednym z kluczowych sposobów na zapobieganie obniżeniu nastroju w okresie jesienno-zimowym jest dbanie o odpowiednią dawkę światła dziennego i aktywności fizycznej. Ada Jakimowicz radzi: - Już 30 minut spaceru na świeżym powietrzu dziennie może znacząco poprawić produkcję serotoniny, która odpowiada za nasze dobre samopoczucie. Nawet jeśli pogoda nie zachęca, warto wyjść na zewnątrz, ponieważ kontakt ze światłem naturalnym jest kluczowy.



Kolejnym ważnym aspektem jest dbanie o dietę. W okresie jesiennym powinniśmy szczególnie zadbać o to, by nasza dieta była bogata w witaminy, zwłaszcza witaminę D3, która wspiera naszą odporność i wpływa na nastrój. Warto też pamiętać o odpowiednich suplementach, które pomogą uzupełnić niedobory witamin i minerałów w organizmie.



Różnego rodzaju techniki relaksacyjne, takie jak joga, medytacja czy ćwiczenia oddechowe, mogą pomóc w obniżeniu stresu i napięcia, które często towarzyszą jesiennemu spadkowi nastroju. Dzięki nim nasz nastrój staje się stabilniejszy, a objawy jesiennej depresji mniej uciążliwe.

Relacje z innymi jako fundament zdrowia psychicznego

Relacje międzyludzkie są jedną z ważniejszych podstaw w dbaniu o zdrowie psychiczne. Spotkania z bliskimi są fundamentem naszego zdrowia psychicznego. Inni ludzie dają nam poczucie bliskości emocjonalnej, zrozumienia i wsparcia. Dzięki rozmowom z zaufanymi osobami, napięcia i problemy, które mogą narastać w naszej głowie, stają się mniejsze. Świadomość, że nie jesteśmy sami, i że mamy osoby, które nas wspierają, jest niezwykle ważna dla naszego samopoczucia i stabilności emocjonalnej.



Bagatelizowanie potrzeby kontaktów z innymi ludźmi może prowadzić do pogłębiania się złego nastroju. Zdarza się, że w okresie jesiennym zamykamy się w sobie, odcinamy od innych, co tylko pogarsza sytuację. Tymczasem kontakt z bliskimi, wspólne spędzanie czasu

i rozmowy mają ogromny wpływ na poprawę naszego samopoczucia.

Kiedy warto sięgnąć po pomoc specjalisty?

Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniamy, jest wmawianie sobie, że to normalne i nasze złe samopoczucie samo minie. Jeśli przez kilka tygodni odczuwamy spadek nastroju, warto zwrócić na to uwagę. Nie możemy pozwolić sobie na bagatelizowanie naszych potrzeb. W tym okresie potrzebujemy więcej odpoczynku, więcej bliskości z innymi i więcej troski o siebie.



Nasze ciało często wysyła nam sygnały, że potrzebuje odpoczynku, czy to przez napięcie, zmęczenie, czy inne objawy fizyczne. Ważne jest, aby reagować na te sygnały i nie ignorować ich.

Podsumowując: dbaj o siebie jesienią

Na zakończenie, kilka prostych, ale niezwykle ważnych rad na temat dbania o zdrowie psychiczne w okresie jesiennym - Najważniejsze, co możemy zrobić dla siebie, to regularnie wsłuchiwać się we własne potrzeby – zarówno emocjonalne, jak i fizyczne. Jeśli czujemy, że potrzebujemy odpoczynku, bliskości, rozmowy lub po prostu chwili relaksu z herbatą pod kocem, nie ignorujmy tego. Dbajmy o równowagę w codziennym życiu, a nasz nastrój będzie bardziej stabilny – mówi Ada Jakimowicz psycholożka i psychoterapeutka.

