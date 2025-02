Usługi sąsiedzkie, teleopieka dla seniorów. Do 7 lutego 2025 r. gminy mogą składać wnioski o dofinansowania

Teleopieka dla seniorów. Gminy mogą składać wnioski o dofinansowania. Kto będzie mógł skorzystać z usług sąsiedzkich, w tym m.in. z dostępu do tzw. „opieki na odległość”? Ile wynosi dofinansowanie w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2025 r.?

Chodzi o rządowy program Korpus Wsparcia Seniorów 2025 r. Jeszcze na początku stycznia ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2025 r. Na jego realizację przeznaczono 65 mln zł.

Kto może wystąpić o dofinansowanie?

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Jest on adresowany do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich). W przypadku zawarcia umowy, między gminą a wojewodą, po dniu 1 stycznia 2025 r., istnieje możliwość zrefundowania wydatków poniesionych w związku z realizacją programu od dnia 1 stycznia 2025 r. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. Oznacza to, że gmina może otrzymać dofinansowanie do 80 proc. kosztów. Wnioski o dofinansowania gminy mogą składać do 7 lutego 2025 r.

Usługi sąsiedzkie, teleopieka: Kto skorzysta?

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie resortu rodziny, adresatami pośrednimi programu będą osoby powyżej 60 roku życia, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie dla seniorów

Program ten zakłada wsparcie świadczone w formie usług sąsiedzkich, które mają być dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. W programie Korpusu Wsparcia Seniorów wskazano, że świadczenie tego typu usług może być realizowane m.in. w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta, jak również poza godzinami pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, w przypadku, gdy dana osoba korzysta z tego rodzaju usług.

Swoim zakresem usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną (formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji), a także – w miarę potrzeb i możliwości – zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Teleopieka dla seniorów

W programie KWS na 2025 r. wskazano, że program wykorzystuje nowe technologie, w tym narzędzia wspomagające opiekę nad osobami starszymi. Dodano, że dają one m.in. możliwość monitorowania a samopoczucia seniorów przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Dzięki tym rozwiązaniom, osoby starsze mogą czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielne, a w razie potrzeby, będą mogły szybko powiadomić osobę bliską lub służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji. Chodzi o formę wsparcia przy pomocy opaski bezpieczeństwa, lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa o podobnej funkcjonalności, które oparte są na rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki. Ta zaś stanowi formę sprawowania opieki nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dofinansowanie na usługi sąsiedzkie: moduły

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 r. obejmuje swoim zakresem dwa moduły. Pierwszy z nich nastawiony jest na usługi sąsiedzkie, a drugi na narzędzia wspomagające realizację usług opiekuńczych.

Moduł I

Wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Do realizacji zadań z modułu I, gminy powinny zaangażować osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie osób zakwalifikowanych do programu oraz organizacje pozarządowe. Celem tego modułu jest zapewnienie osobom w wieku 60 lat i więcej usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Moduł II

Wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Z tego modułu gminy mogą sfinansować m.in. zakup lub dzierżawę opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość”, zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centralę monitoringu, czy też koszt szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi systemu opieki na odległość, w przypadku gdy są oni bezpośrednim realizatorem przedmiotowej usługi.