Jaka powinna być skuteczna profilaktyka raka piersi? Możemy się uczyć od Słowenii

Wczesne wykrycie raka piersi zwiększa szanse na skuteczne leczenie i przeżycie. Kluczowa jest regularna obecność kobiet w badaniach przesiewowych. Doświadczenia Słowenii, w tym narodowy program profilaktyczny, mogą dostarczyć cennych wskazówek, które pomogą poprawić frekwencję w Polsce. Jakie działania warto podjąć, aby to osiągnąć?

Mammografia najlepszą profilaktyką raka piersi

W Słowenii Program Badań Przesiewowych w kierunku Raka Piersi DORA oferuje bezpłatną mammografię raz na dwa lata dla kobiet objętych słoweńskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego, co eliminuje bariery finansowe. Udział w programie jest dobrowolny, ale kobiety otrzymują imienne zaproszenia z wyznaczonym terminem i miejscem badania, wysyłane tradycyjną pocztą. Dzięki wysokim standardom jakości zgodnym z europejskimi wytycznymi oraz regularnemu monitorowaniu efektywności, program ten osiąga wysoki poziom uczestnictwa[1]. W 2021 roku skorzystało z niego 78% uprawnionych kobiet[2].

– Rak piersi jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet w Europie, w tym w Polsce, co sprawia, że skuteczne programy badań przesiewowych mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia. Mammografia może wykryć raka we wczesnym stadium, gdy szanse na wyleczenie są największe, ale udział w badaniach przesiewowych jest nadal wyzwaniem w wielu krajach. Niepokój, błędne przekonania i brak informacji często powstrzymują kobiety przed podjęciem tego kroku, który może okazać się krytyczny dla ich zdrowia i życia. Jako osoba głęboko zaangażowana w podnoszenie świadomości i promowanie profilaktyki raka piersi u kobiet w Europie i poza nią, postrzegam edukację i dzielenie się informacjami opartymi na dowodach jako klucz do przełamania tych barier. Kobiety muszą wiedzieć, że mammografia jest narzędziem profilaktycznym, a nie czymś zarezerwowanym tylko dla tych, którzy już doświadczają objawów. Jasna i empatyczna komunikacja może pomóc rozwiać obawy i umożliwić kobietom przejęcie odpowiedzialności za swoje zdrowie – mówi Tanja Španić, Przewodnicząca Europa Donna Słowenia.

Dlaczego kobiety rezygnują z regularnego badania

W Polsce program profilaktyki raka piersi od końca 2023 roku skierowany jest do kobiet w wieku 45-74 i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak jego funkcjonowanie różni się od słoweńskiego pod kilkoma kluczowymi względami. Przede wszystkim kobiety muszą zgłaszać się na badania samodzielnie, wysyłania zaproszeń zaprzestano w 2014 roku. Po rezygnacji z tej praktyki zaobserwowano spadek zgłaszalności na mammografię z około 44% w 2014 roku do 34% w 2021 roku, a obecnie wynosi ona około 31%[3]. Według badań zrealizowanych przez Biostat w 2024 roku z inicjatywy Fundacji OnkoCafe – Razem lepiej[4], tylko 68% respondentek ocenia dostępność mammografii w swojej okolicy jako dobrą lub bardzo dobrą. Dodatkowo kobiety, jako powód rezygnacji z wykonania badań podają strach przed diagnozą, obawy o ból podczas badania oraz brak świadomości znaczenia profilaktyki. Respondentki zwracały uwagę także na problemy z rejestracją, w tym długi czas oczekiwania na połączenie telefoniczne, brak przypomnienia o badaniu oraz brak aktualnych informacji o dostępnych mammobusach.

Tańszą i szerzej dostępną alternatywę dla listowych zaproszeń mogłyby stanowić zaproszenia SMS-y i powiadomienia w IKP. Ponad 90% dorosłych Polaków posiada telefon komórkowy[5], a powiadomienia SMS-owe są wykorzystywane już w innych obszarach, takich jak alerty pogodowe.

– W obliczu systematycznego wzrostu zachorowalności na raka piersi oraz wysokich wskaźników umieralności w Polsce, powinniśmy natychmiast przywrócić i wdrożyć metody wspierające profilaktykę. Przykład Słowenii i wyniki naszego badania pokazują wysoką skuteczność zaproszeń w zwiększaniu uczestnictwa kobiet w badaniach mammograficznych. Personalizowane zaproszenia listowne, w formie SMS-a lub powiadomienia z aplikacji IKP to gotowe i skuteczne rozwiązania, które należy wprowadzić „od zaraz”. Ważne jednak, aby były one odpowiednio przygotowane i wskazywały kobietom kolejne kroki, sprawiając, że proces zapisania się na badanie stanie się prosty i intuicyjny. Dobrym rozwiązaniem jest także dołączenie linku do e-rejestracji lub wykazu placówek realizujących program. Takie podejście nie tylko ułatwia dostęp do badań, ale również zwiększa szanse na skuteczną realizację programów profilaktycznych – przekonuje Anna Kupiecka, prezeska Zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

– Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsze rezultaty przynosi osobiste i bezpośrednie podejście. Kiedy zaproszenie na badanie pochodzi od zaufanego pracownika służby zdrowia, takiego jak lekarz rodzinny, ma ono ogromne znaczenie. Nawet proste przypomnienia SMS-owe są skuteczne – są wygodne, szybkie, a jednocześnie nadal odbierane jako spersonalizowane. Rozszerzenie takich działań, zwłaszcza w obszarach, gdzie dostęp do usług medycznych jest ograniczony, może przynieść realne efekty. Dostępność to kolejny kluczowy element. Mobilne jednostki mammograficzne doskonale sprawdzają się w docieraniu do kobiet w odległych rejonach, ale mogą obsłużyć tylko ograniczoną liczbę osób. Aby żadna kobieta nie została pominięta, musimy inwestować zarówno w mobilne, jak i stacjonarne placówki – podkreśla Tanja Španić, ekspertka ze Słowenii.

Światowy Dzień Raka

4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Raka. To okazja, by przypomnieć o znaczeniu profilaktyki raka piersi, obejmującej zarówno działania pierwotne, takie jak zdrowy styl życia, jak i wtórne, czyli badania przesiewowe. Zrównoważony styl życia powinien uwzględniać odpowiednią ilość snu, zbilansowaną dietę, regularną aktywność fizyczną oraz unikanie używek, takich jak alkohol i papierosy.

Profilaktyka raka piersi opiera się na: ​

Regularnym samobadaniu piersi, które należy wykonywać co miesiąc

Mammografii co dwa lata dla kobiet w wieku 45-74 lat w ramach bezpłatnego programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez NFZ,

Corocznym badaniu palpacyjnym piersi przeprowadzanym przez ginekologa podczas rutynowej wizyty,

USG piersi, wykonywanym dodatkowo, jeśli zaleci to lekarz.

Jeśli kobieta zauważy jakiekolwiek niepokojące zmiany podczas samobadania, powinna natychmiast umówić się na wizytę u specjalisty. Może to być onkolog, ginekolog lub lekarz pierwszego kontaktu (bez skierowania) bądź chirurg onkologiczny (ze skierowaniem). Szczegółowe informacje na temat profilaktyki dostępne są na stronie kampanii Wylecz raka piersi HER2+ wyleczrakapiersi.pl/przymierz-sie-do-samobadania.

Doświadczenia Słowenii pokazują, że centralnie koordynowane zaproszenia, rozwój infrastruktury i edukacja społeczna to kluczowe czynniki sukcesu. Adaptacja tych elementów w Polsce mogłaby zwiększyć uczestnictwo kobiet w badaniach profilaktycznych i zwiększyć skuteczność leczenia z uwagi na wczesne wykrycie raka piersi. Usprawnienie programu zwłaszcza poprzez wprowadzenie automatycznych zaproszeń, rozwój mobilnych jednostek diagnostycznych oraz bardziej intensywne działania edukacyjne mogłoby uczynić działania w zakresie profilaktyki raka piersi w Polsce bardziej skutecznymi.

Kampania „Wylecz raka piersi HER2+” powstała z myślą o kobietach z tym podtypem nowotworu, a jej celem jest wsparcie oraz edukacja chorych i ich bliskich. Ważnym aspektem jest także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki raka piersi. W ramach inicjatywy uruchomiono stronę wyleczrakapiersi.pl oraz fanpage na Facebooku Wylecz raka HER2+.

