Wydłużeniu ma ulec program pilotażowy dotyczący oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. Odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia trafiło do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Do uzgodnień i konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. W ocenie projektodawców, nowela rozporządzenia wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki psychiatrycznej.

REKLAMA

Wydłużenie do 30 czerwca 2026 r. pilotażowego programu dla osób z doświadczeniem traumy [PROJEKT]

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że ze względu na konieczność wprowadzenia istotnych zmian systemowych – mających na celu wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas trwającego pilotażu, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu pacjentów do świadczeń – proponuje się przedłużenie programu pilotażowego do 30 czerwca 2026 r. W obecnym stanie prawnym - pilotaż zakończy się 30 czerwca 2025 r. Jak podkreślono, wydłużenie realizacji programu pozwoli na spokojne opracowanie i implementację zmian, przy równoczesnym kontynuowaniu dotychczasowych działań terapeutycznych. Takie rozwiązanie ma zapewnić ciągłość leczenia pacjentów i uniknięcie zakłóceń w dostępie do świadczeń.

Kto skorzysta?

REKLAMA

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zmiana ta może oddziaływać na znaczną grupę pacjentów z doświadczeniem traumy. Według danych przekazanych przez NFZ, do 30 września 2024 roku ze świadczeń objętych programem skorzystało łącznie 7626 pacjentów z rozpoznaniem mieszczącym się w grupie F43 (obejmującej m.in. ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne, inne i nieokreślone reakcje na ciężki stres), a także F62.0 (utrwalone zmiany osobowości po katastrofach lub długotrwającym stresie).

Wśród nich znalazło się aż 1280 osób w wieku 21 lat i młodszych, co stanowi 16,8 proc. wszystkich uczestników programu. Zmiana zawarta w projekcie rozporządzenia ma na celu nie tylko zapewnienie kontynuacji leczenia, ale także rozwój systemowych rozwiązań, które pozwolą na lepsze dostosowanie świadczeń do potrzeb osób po doświadczeniu traumy.

Czym jest program pilotażowy dotyczący traumy?

Program pilotażowy dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin realizowany jest od 1 stycznia 2023 r. W ramach projektu realizowane są kompleksowe i indywidualnie dopasowane działania terapeutyczne, których zadaniem jest poprawa zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego oraz zwiększenie świadomości i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Program adresowany jest do osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia – takie jak wojna, przemoc, wypadki komunikacyjne czy klęski żywiołowe. Celem pilotażu jest nie tylko pomoc pacjentom, ale też sprawdzenie, które formy wsparcia przynoszą najlepsze efekty i mogą być szerzej wdrożone w systemie opieki zdrowotnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Placówki biorące udział w pilotażu

W pilotażu uczestniczą zarówno placówki publiczne, jak i prywatne ośrodki z różnych regionów Polski. Wśród realizatorów znajdują się:

1NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa – Chełm Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego – Kraków Szczecińskie Centrum Zdrowia SPZOZ – Szczecin Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan – Długołęka Fundacja "Uwolnienie" – Łódź Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział Obwód Lecznictwa Kolejowego – Wrocław SPZOZ – Dęblin Grupa Katharsis Sp. z o.o. – Poznań Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ewa Stankowska – Poznań Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy – Katowice High Clinic Sp. z o.o. / Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik – KielceS PZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień – Starogard Gdański CM UNIMED Sp. z o.o. – Kraków Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – Bielsko-Biała Stowarzyszenie „W dobrą stronę” – Kraków Stowarzyszenie „Przejście” – Zabawa (pomoc ofiarom wypadków, katastrof i przemocy) Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego – Lublin