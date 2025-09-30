REKLAMA

Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Marzena Okła-Drewnowicz: wyzwaniem jest opieka długoterminowa dla seniorów

Marzena Okła-Drewnowicz: wyzwaniem jest opieka długoterminowa dla seniorów

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 12:44
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Marzena Okła-Drewnowicz: wyzwaniem jest opieka długoterminowa dla seniorów
Marzena Okła-Drewnowicz: wyzwaniem jest opieka długoterminowa dla seniorów
ShutterStock

Każda gmina w Polsce powinna mieć radę seniorów – mówiła w poniedziałek w Rzeszowie minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Według niej największym wyzwaniem polityki senioralnej są opieka długoterminowa i bezpieczeństwo seniorów.

Marzena Okła-Drewnowicz uczestniczyła w poniedziałek w Rzeszowie w pierwszym Podkarpackim Forum Rad Seniorów.

Wielkie wyzwanie: opieka długoterminowa dla seniorów

Min. Okła-Drewnowicz odpowiedziała na pytanie o największe wyzwania:

"Największym wyzwaniem w dobie starzejącego się społeczeństwa jest opieka długoterminowa. Najszybciej przybywa nam osób najstarszych, powyżej 85. roku życia. Jest też kwestia tzw. więźniów czwartego piętra oraz bezpieczeństwa, ponieważ dzisiaj osoby starsze coraz częściej zbywają na przykład swoje nieruchomości w zamian za opiekę albo za świadczenia finansowe. A prawo, w oparciu o które zbywają te nieruchomości, to Kodeks cywilny z 1964 r., więc trzeba wprowadzić rozwiązania, które będą chroniły prawa osób starszych w takich sytuacjach"

Rady seniorów w Polsce

Min. Okła-Drewnowicz:

"Ciągle jest ich w Polsce za mało, ale to też dlatego, że brakuje im narzędzi. Wiemy, że należy je wzmocnić, jeśli chodzi o kwestie choćby opiniowania uchwał, które podejmują na przykład rady gmin w stosunku do osób starszych na swoich terenach. Ważne, żeby rady seniorów miały wpływ na kształt tych uchwał czy też różnych decyzji, które podejmuje gmina na rzecz osób starszych"

Ważne

Na Podkarpaciu działa 31 rad seniorów, a poniedziałkowe Forum to inicjatywa wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.

Pomoc seniorom na Podkarpaciu

– Chcemy przede wszystkim wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami, ale też porozmawiać o tym, co zmienić, co poprawić, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jakie formy pomocy przynoszą najlepsze efekty – powiedziała wojewoda.

Poinformowała, że w tym roku na politykę senioralną Podkarpacie ma do wykorzystania nieco ponad 200 mln zł, o 90 mln zł więcej niż dwa lata temu. Przypomniała, że to pieniądze m.in. na wsparcie seniorów w miejscu ich zamieszkania, na miejsca w DPS-ach czy na aktywizację poprzez zajęcia sportowe i warsztaty zdrowotne.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta
29 wrz 2025

16 września 2025 r. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport zatytułowany "Gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach". Celem raportu jest analiza tego, jak podmioty lecznicze zarządzają zdarzeniami niepożądanymi i zbierają na ten temat dane. Jest to pierwsza tego typu analiza sposobu rejestrowania i zarządzania zdarzeniami niepożądanymi.
Wynagrodzenia lekarzy rosną szybciej niż finansowanie z NFZ. Szpitale apelują o zawieszenie ustawy podwyżkowej na 2 lata
25 wrz 2025

Polska Federacja Szpitali (PFSz) zaapelowała do Ministra Zdrowia oraz Parlamentarzystów o zawieszenie na 2 lata ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tzw. Ustawa podwyżkowa). Celem PFSz nie jest ograniczanie wynagrodzeń pracowników, lecz ochrona pacjentów i zapewnienie ciągłości świadczeń. Mechanizm automatycznej waloryzacji, oparty na średnim wynagrodzeniu w gospodarce, spowodował w ostatnich latach, że koszty płac rosły szybciej niż finansowanie ze strony NFZ. W konsekwencji szpitale coraz częściej stawały przed dramatycznym wyborem – albo regulować wynagrodzenia, albo ograniczać leczenie pacjentów - pisze Michał Dybowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju Polskiej Federacji Szpitali, Forum Ekspertów Ad Rem.
Alimenty dla dziecka – czy MOPS może wystąpić w powództwem?
25 wrz 2025

Czy do wytaczania na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne może być uprawniony dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej?

Kultura w cieniu kryzysu. Nowa ustawa a ochrona dóbr kultury
25 wrz 2025

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z grudnia 2024 r. kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem ludzi. Jednak jej przepisy pokazują jasno: życie i kultura to nierozerwalna całość. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych stała się obowiązkiem systemowym, a nie tylko dobrą praktyką.
Wzrosną maksymalne stawki wynagrodzeń samorządowców
24 wrz 2025

Zgodnie z nowym rozporządzeniem maksymalny poziom wynagrodzeń m.in. wójtów, burmistrzów, skarbników czy marszałków województw wzrośnie o ok. 5 procent.
ZUS zaprasza na Dni Seniora 2025. Bezpłatne warsztaty, konsultacje i atrakcje w całej Polsce
24 wrz 2025

Październik upłynie pod znakiem edukacji, integracji i aktywizacji seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z partnerami organizuje ogólnopolskie Dni Seniora 2025 ph. "Świadome decyzje – bezpieczny senior". W programie znalazły się spotkania z ekspertami, warsztaty tematyczne i wydarzenia kulturalne.
Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?
19 wrz 2025

Coraz więcej lekarzy alarmuje o rosnącej liczbie zachorowań na COVID-19. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia uruchamia od 22 września 2025 r. program bezpłatnych szczepień dla wszystkich od 6. miesiąca życia. Wystarczy sprawdzić swoje e-skierowanie i umówić się na wizytę w przychodni lub aptece. Wyjaśniamy, kto powinien szczególnie rozważyć szczepienie, jak wygląda rejestracja i jaką szczepionką będą wykonywane dawki przypominające.

Rewolucja w liczeniu stażu pracy. Samorządy muszą przygotować się na zmiany od stycznia 2026 roku
19 wrz 2025

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która diametralnie zmienia sposób liczenia pracowniczego stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, będzie można wliczyć m.in. okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.
MSWiA: Schrony w Polsce. Stan na dziś (1000 obiektów) i plany na przyszłość wydania 5 mld zł na schrony
18 wrz 2025

Polska przygotowuje się na ewentualny konflikt zbrojny tworząc sieć schronów. Środki przeznaczone na to wynoszą 5 mld zł.

