Marzena Okła-Drewnowicz: wyzwaniem jest opieka długoterminowa dla seniorów
REKLAMA
REKLAMA
Każda gmina w Polsce powinna mieć radę seniorów – mówiła w poniedziałek w Rzeszowie minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Według niej największym wyzwaniem polityki senioralnej są opieka długoterminowa i bezpieczeństwo seniorów.
Marzena Okła-Drewnowicz uczestniczyła w poniedziałek w Rzeszowie w pierwszym Podkarpackim Forum Rad Seniorów.
REKLAMA
REKLAMA
Wielkie wyzwanie: opieka długoterminowa dla seniorów
Min. Okła-Drewnowicz odpowiedziała na pytanie o największe wyzwania:
"Największym wyzwaniem w dobie starzejącego się społeczeństwa jest opieka długoterminowa. Najszybciej przybywa nam osób najstarszych, powyżej 85. roku życia. Jest też kwestia tzw. więźniów czwartego piętra oraz bezpieczeństwa, ponieważ dzisiaj osoby starsze coraz częściej zbywają na przykład swoje nieruchomości w zamian za opiekę albo za świadczenia finansowe. A prawo, w oparciu o które zbywają te nieruchomości, to Kodeks cywilny z 1964 r., więc trzeba wprowadzić rozwiązania, które będą chroniły prawa osób starszych w takich sytuacjach"
Rady seniorów w Polsce
Min. Okła-Drewnowicz:
"Ciągle jest ich w Polsce za mało, ale to też dlatego, że brakuje im narzędzi. Wiemy, że należy je wzmocnić, jeśli chodzi o kwestie choćby opiniowania uchwał, które podejmują na przykład rady gmin w stosunku do osób starszych na swoich terenach. Ważne, żeby rady seniorów miały wpływ na kształt tych uchwał czy też różnych decyzji, które podejmuje gmina na rzecz osób starszych"
Na Podkarpaciu działa 31 rad seniorów, a poniedziałkowe Forum to inicjatywa wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
Pomoc seniorom na Podkarpaciu
– Chcemy przede wszystkim wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami, ale też porozmawiać o tym, co zmienić, co poprawić, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jakie formy pomocy przynoszą najlepsze efekty – powiedziała wojewoda.
REKLAMA
Poinformowała, że w tym roku na politykę senioralną Podkarpacie ma do wykorzystania nieco ponad 200 mln zł, o 90 mln zł więcej niż dwa lata temu. Przypomniała, że to pieniądze m.in. na wsparcie seniorów w miejscu ich zamieszkania, na miejsca w DPS-ach czy na aktywizację poprzez zajęcia sportowe i warsztaty zdrowotne.
REKLAMA
REKLAMA