Naukowcy odkryli nowy związek między zdrowiem zębów a płodnością

Zdrowie jamy ustnej może mieć większe znaczenie dla płodności, niż dotąd sądzono. Badania wskazują, że przewlekły stan zapalny w obrębie jamy ustnej może zaburzać funkcjonowanie układu rozrodczego.

Stan zapalny w jamie ustnej może obniżać płodność kobiet

Coraz więcej jest dowodów, że zdrowie jamy ustnej jest ściśle powiązane ze zdrowiem ogólnym. Powszechnie występujące przewlekłe stany zapalne jamy ustnej, takie jak zapalenie przyzębia, zostały już powiązane z szeregiem chorób ogólnoustrojowych.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe badania przeprowadziły zespoły prof. Michaela Klutsteina z Hebrew University of Jerusalem i prof. Asafa Wilensky'ego z Hebrew University-Hadassah Medical Center. Inicjatorami byli dr Paz Kles i Stephen Ameho.

Naukowcy zbadali na modelu mysim częsty przypadek kliniczny: stan zapalny związany z implantami stomatologicznymi - i śledzili, jak sygnały immunologiczne rozprzestrzeniają się w organizmie.

Jak się okazało, przewlekły stan zapalny jamy ustnej może wywoływać ogólnoustrojową odpowiedź immunologiczną ze zwiększonym poziomem cytokin zapalnych w jajnikach, a także zmiany w populacji komórek odpornościowych. Towarzyszyły temu uszkodzenia oksydacyjne tkanki jajników, zaburzenia rozwoju pęcherzyków i obniżona jakość komórek jajowych (oocytów), co prowadziło do obniżenia wskaźników płodności i zmniejszało wskaźnik żywych urodzeń.

REKLAMA

Badanie zidentyfikowało również głębsze skutki komórkowe. Oocyty wykazywały uszkodzenia DNA i zmiany epigenetyczne przypominające te obserwowane w procesie starzenia się układu rozrodczego, co wskazuje na możliwy mechanizm, poprzez który stan zapalny przyspiesza spadek płodności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Stan zapalny jest często postrzegany jako reakcja miejscowa, ale nasze odkrycia pokazują, że może on mieć konsekwencje systemowe, obejmujące nawet układ rozrodczy” – powiedział prof. Michael Klutstein. - „Ta praca sugeruje, że przewlekły stan zapalny jamy ustnej może być niedocenianym czynnikiem niepłodności u kobiet, potencjalnie przyczyniając się do przypadków, które obecnie nie mają jasnego wyjaśnienia”.

Jeśli wyniki zostaną potwierdzone, badania mogą otworzyć nowe możliwości diagnostyki i leczenia, w tym wykorzystania metod przeciwzapalnych lub antyoksydacyjnych w celu poprawy wyników leczenia niepłodności.

Paweł Wernicki (PAP)