Karetki wodne wracają na jeziora. Ratownicy będą czuwać do końca września

Ponad 4,8 mln zł kosztować będzie w tym sezonie zabezpieczenie Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraka przez wodne zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczne karetki wodne od czerwca do końca września będą czuwać nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków i plażowiczów. Tylko w ubiegłym roku ratownicy interweniowali na wodzie ponad 400 razy.

Ratownicy na wodzie gotowi do akcji

Wodne zespoły ratownictwa medycznego mają zabezpieczać w sezonie letnim najpopularniejszy wśród żeglarzy szlak Wielkich Jezior Mazurskich, a także najdłuższe polskie jezioro - Jeziorak.

Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i motorowodniakom przebywającym na wodzie oraz osobom plażującym i kąpiącym się w jeziorach. Pomagają także innym osobom znajdującym się w takich miejscach wzdłuż linii brzegowej, do których łatwiej dotrzeć od strony wody niż lądu.

- W ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów 407 razy. Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i użądlenia, nadciśnienie oraz urazy kończyn górnych i dolnych - poinformowała PAP Agnieszka Budziszewska z warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.

Przekazała, że ze względu na specyfikę pracy na akwenach zespoły wodne są zazwyczaj trzyosobowe. Ma to zapewnić bezpieczeństwo podczas akcji, a także możliwość jednoczesnego prowadzenia działań ratunkowych i sprawnej obsługi jednostki pływającej.

Co najmniej dwie osoby na pokładzie karetki wodnej to ratownicy medyczni lub pielęgniarki, którzy są uprawnieni do wykonywania czynności ratunkowych. W skład zespołu wchodzi też sternik z odpowiednim patentem wymaganym do kierowania łodzią ratunkową.

Karetki są wyposażone w sprzęt umożliwiający udzielanie pomocy medycznej potrzebującym, w tym prowadzenie działań ratujących życie, resuscytacji, stabilizacji pacjenta i bezpiecznego transportu do brzegu. W razie potrzeby po dotarciu na ląd pacjenci są przekazywani do szpitali za pośrednictwem kołowych karetek lub śmigłowców LPR.

Według warmińsko-mazurskiego NFZ łączny koszt zakontraktowania karetek wodnych na sezon - trwający od 1 czerwca do 30 września 2026 roku - to ponad 4,8 mln zł.