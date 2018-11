Sektor publiczny > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Czy okres przedłużenia umowy do dnia porodu jest zawarciem kolejnej umowy na czas określony

Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony od 1 maja 2017 r. do końca grudnia 2018 r. (20 miesięcy). Pod koniec września 2018 r. przedstawiła pracodawcy zaświadczenie o ciąży. W związku z tym umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu (planowana data rozwiązania - 20 lutego 2019 r.). Czy okres przedłużenia umowy do dnia porodu jest traktowany jako zawarcie kolejnej umowy na czas określony?