Co zmieniło się w ochronie środowiska w 2019?

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej również „P.o.ś.”. Sentencja powołanego orzeczenia została opublikowana w Dz. U. z dnia 14 marca 2018 r., poz. 534. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 129 ust. 4 P.o.ś. jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zbyt krótki termin na wystąpienie z roszczeniem, jako de facto stanowiący ograniczenie własności i innych praw majątkowych, przez odjęcie podmiotom uprawnionym koniecznych, a więc będących następstwem ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, roszczeń o wykup lub odszkodowanie.

reklama reklama

Trybunał Konstytucyjny uznał 2–letni termin, określony w art. 129 ust. 4 P.o.ś, za sprzeczny z zasadą proporcjonalności, wywodzoną z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a tym samym za naruszający standard ochrony poręczony w art. 64 ust. 1 Ustawy Zasadniczej.

Zgodnie z proponowaną zmianą (w art. 129 ust. 4), z roszczeniem, o którym mowa w art. 129 ust. 1-3 nowelizowanej ustawy, będzie można wystąpić w okresie 3 lat, a nie jak dotychczas 2 lat, od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

W art. 2 ustawodawca proponuje natomiast, by do roszczeń, o których mowa w art. 129 ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których nie upłynął termin, o którym mowa w art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Źródło: https://www.prezydent.pl