Innowacyjne rozwiązania dla administracji publicznej - raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

GovTech czyli innowacyjne rozwiązania na użytek administracji publicznej należą do perspektywicznych i atrakcyjnych dla firm obszarów gospodarczych – ich wartość w Europie wzrośnie trzykrotnie do 2025 r. To dane wynikające z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego o potencjale rynku GovTech w Polsce. Prezentacji raportu towarzyszyło spotkanie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz z finalistami pierwszej, pilotażowej edycji konkursu GovTech Polska w MPiT.

Tradycyjny model zamówień́ publicznych nie zawsze sprawdza się przy zakupie nowych technologii. W wielu krajach następuje monopolizacja technologicznych zamówień́ przez wielkie korporacje. Skutkiem malejącej konkurencyjności jest nie tylko wzrost cen poszukiwanych rozwiązań́, ale i postępujące trudności z otrzymaniem produktów technologicznych odpowiadających jednostkom publicznym.

Odpowiedzią na straty wynikające z nieefektywnej realizacji zamówień́ publicznych jest obserwowany w wielu krajach rozwiniętych rozkwit inicjatyw GovTech. Światowy rynek nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla administracji wart jest prawie 400 mld USD. Tylko w Polsce w 2017 roku zrealizowano ich ponad 2 tysiące - to kropla w morzu potrzeb nowoczesnej administracji. Już dziś europejskie wydatki na GovTech wynoszą prawie 25 mld USD, a do 2025 r ich szacunkowa wartość wzrośnie trzykrotnie - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) o świecie nowych technologii w służbie administracji i obywateli.

- Obywatele Polski zasługują na państwowe e-usługi na najwyższym poziomie, a polska administracja – na najlepsze narzędzia IT usprawniające jej pracę - podkreślał Premier Mateusz Morawiecki. Aktywizacja polskiego rynku GovTech, zwiększanie liczby zaangażowanych na jego polu małych i średnich firm stanowi ważny krok w kierunku budowy rodzimych liderów gospodarki cyfrowej. - dodał Premier.

Wiele państw przyjmuje rozwiązania usprawniające proces zamówień publicznych w zakresie ICT, które skutkują poprawą efektywności procedur. Kluczowe wydaje się odejście od zamówień publicznych opartych na metodyce kaskadowej (waterfall) na rzecz konkursów opartych na metodykach zwinnych (agile). Powodzenie projektu z zakresu ICT realizowanego przy ich wykorzystaniu jest bowiem trzykrotnie częstsze niż przy zastosowaniu tradycyjnych procedur (odpowiednio 14 proc. i 42 proc.).

Administracja publiczna codziennie staje wobec poważnych społecznych wyzwań, w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, walki z przestępczością zorganizowaną oraz wielu innych. Znaczną część tych wyzwań można rozwiązać na wiele sposobów z uwzględnieniem zwinnych i elastycznych modeli działania, przy pełnym zachowaniu transparentności wydawanych środków publicznych i minimalizacji ryzyk związanych z długimi procesami decyzyjnymi. – mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Działamy z myślą o stymulowaniu popytu na innowacje oraz rozwijaniu współpracy z małymi, średnimi firmami oraz startupami, które dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami, ale skala ich działalności nie pozwala na start w przetargach publicznych. Katalizatorem współpracy pomiędzy administracją publiczną a rozwijającymi się firmami jest właśnie Program GovTech - dodała minister Jadwiga Emilewicz.

W pilotażowej edycji konkursu GovTech zadania ogłosiło pięć instytucji publicznych. Wyzwanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zakładało wdrożenie inteligentnej wyszukiwarki informacji wyposażonej w moduł Business Intelligence, która umożliwi pracownikom resortu sprawne zarządzanie wiedzą, informacjami oraz danymi. Spośród 31 poprawnie złożonych wniosków o dopuszczenie do konkursu, 16 firm zdecydowało się złożyć pracę, do finału przeszło 5 z nich. BI Insight S.A, 4Semantics sp. z o.o., GPA S.A., BrightEther Studio – Artur Dołba oraz NETHUNS Sebastian Łoza – to firmy, które zainteresowały Sąd Konkursowy swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami. Ocenie podlegały prototypy systemu, łatwość i prostota obsługi, funkcjonalność oraz opis sposobu wdrożenia zaproponowanego rozwiązania. Najlepiej na potrzeby resortu odpowiedziała spółka BI Insight i to ona będzie miała szansę wdrożyć swoje rozwiązanie w ministerstwie.

GovTech Polska wdraża rozwiązania usprawniające proces dostarczania tańszych, innowacyjnych i lepiej dopasowanych rozwiązań ICT dla administracji. Dzięki podejściu, które nie zakłada tworzenia nowych przepisów, lecz dostosowywanie ich do realiów szybko rozwijającego się świata, Polska ma szansę wyraźnie zaistnieć na govtechowej mapie świata. Rozwiązanie, które ponad 20 krotnie zwiększa udział MŚP, startupów i innowatorów technologicznych w zamówieniach publicznych zainteresowało dotychczas 20 krajów, z którymi zespół GovTech Polska nawiązał partnerstwa.

