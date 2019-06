Odpowiedź: Nie. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej pracownika ośrodka pomocy społecznej, oprócz poprzednio zakończonych okresów zatrudnienia, należy wliczyć okres bieżącego zatrudnienia, a także i inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. okres służby wojskowej czy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

reklama reklama



Nagroda jubileuszowa dla pracownika pomocy społecznej

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.