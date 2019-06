Zakaz przekształcania spółdzielni pracy w spółkę handlową

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze do wymogów Konstytucji, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15).

Celem zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny przepisów, zamieszczonych dotychczas w dziale oznaczonym jako „Przekształcenia spółdzielni pracy", dodanym ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, było umożliwienie przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową. Dodane regulacje przewidywały, iż przekształcenia takiego dokonuje się w wieloetapowym procesie, rozpoczynającym się stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni, a kończącym się wpisem spółki przekształconej do rejestru i wykreśleniem z rejestru spółdzielni.

Omawiana ustawa uchyla wskazane regulacje ustawy - Prawo spółdzielcze, przez co znosi możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową. Członkowie spółdzielni pracy pragnący utworzyć spółkę, będą musieli przeprowadzić dwie całkowicie osobne procedury: jedną likwidującą spółdzielnię pracy i drugą zmierzającą do utworzenia spółki handlowej.

Zgodnie z przepisem przejściowym, do procesów przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową - wszczętych i niezakończonych dokonaniem wpisu spółki handlowej do rejestru przedsiębiorców do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

