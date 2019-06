Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej oraz Polskiej Agencji Kosmicznej 2019 r.

Polska Agencja Kosmiczna (Polish Space Agency – POLSA) została utworzona ustawą z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej. Zadania Agencji określić można jako zadania ogólne, tj. w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii kosmicznej, oraz zadania szczegółowe, m.in. inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków i programów badań o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej.

Celem ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej jest uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Agencji, dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych państwach europejskich, zwłaszcza w państwach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także wprowadzenie usprawnień w organizacji Agencji.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie organu sprawującego nadzór nad Agencją. Agencja, która dotychczas podlegała Prezesowi Rady Ministrów, podlegać będzie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co wiąże się z przeniesieniem środków publicznych między częściami budżetowymi.

Z kolei dokonywane ustawą doprecyzowanie zadań Agencji polega m.in. na wyraźnym wskazaniu, że Agencja ma wspierać przemysł kosmiczny, badania, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także wykorzystywać wyniki badań dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.

Istotną zmianą jest również poszerzenie możliwości udzielania wsparcia przez Agencję. Agencja będzie mogła udzielać wsparcia, z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe, wspieranie innowacyjności, szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach. Wsparcie to może być udzielane jako pomoc publiczna w ramach wyłączeń grupowych, pomoc de minimis bądź pomoc niestanowiąca pomocy publicznej i pomocy de minimis. Wsparcie będzie udzielane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, podmiotom statutowo działającym w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednocześnie ustawa wskazuje, komu wsparcie nie będzie mogło być udzielone (m.in. podmiotom, które nie wykonały albo nienależycie wykonały projekt realizowany na zlecenie Agencji). Szczegółowe przeznaczenie oraz szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia przez Agencję określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki.

Ponadto, ustawa doprecyzowuje terminy dotyczące ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko Prezesa Agencji, w tym uzyskania wymaganych opinii Rady Agencji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Obrony Narodowej.

Modyfikuje również wymagania kwalifikacyjne dla osób sprawujących funkcje Prezesa i wiceprezesów oraz „podnosi” do rangi ustawy, dotychczas określone w statucie, wymogi dla dyrektorów oddziałów terenowych oraz komórek organizacyjnych Agencji. Zgodnie z nową regulacją, Prezes Agencji oraz jeden z wiceprezesów nie muszą już się wykazywać posiadaniem stopnia naukowego doktora czy też dorobkiem naukowym w dziedzinie związanej z zakresem działania Agencji. Zmniejszone zostaną także wymogi co do stażu pracy (z 6 do 4 lat) oraz praktyki na stanowisku kierowniczym (z 3 do 2 lat).

Przewiduje się, że stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Agencji wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu pracownicy nie otrzymają propozycji nowych warunków pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia w ciągu miesiąca od ich zaproponowania nowych warunków pracy lub płacy. Pracownikom, z którymi nie zostaną przedłużone umowy o pracę, przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości i na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

