Od kiedy urząd musi przyjąć ustrukturyzowaną e-fakturę?

Jesteś wykonawcą zamówienia publicznego? Od 18 kwietnia 2019 r. urząd nie może odmówić przyjęcia twojej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (e-faktury). Jednostki sektora finansów publicznych, które biorą udział w zamówieniach publicznych jako zamawiający, muszą odbierać i przetwarzać takie faktury. Dotyczy to np. gmin, szpitali, szkół, przedszkoli, muzeów.

Co to jest ustrukturyzowana e-faktura?

Ustrukturyzowana e-faktura to dokument w formie pliku elektronicznego (xml) o określonej postaci. Posiada on ustandaryzowaną strukturę, dzięki czemu zawsze wiadomo, co oznaczają poszczególne elementy danych w dokumencie. Umożliwia to automatyzację procesu fakturowania (nie trzeba np. ręcznie wprowadzać danych z faktury). Potocznie taki dokument nazywa się e-fakturą.

Od kiedy urząd musi przyjąć twoją e-fakturę?

Jednostki sektora finansów publicznych muszą odbierać faktury elektroniczne od:

18 kwietnia 2019 r. – w przypadku zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro

1 sierpnia 2019 r. – w przypadku wszystkich zamówień, bez względu na ich wartość

dla zamówień wszczętych odpowiednio po tych datach.

Wysyłaj e-faktury do urzędów

Jeśli jesteś wykonawcą zamówień publicznych, możesz przesłać do zamawiającego (np. gminy) fakturę elektroniczną. Służą do tego bezpłatne aplikacje na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Z PEF możesz korzystać poprzez stronę www.efaktura.gov.pl albo instalując odpowiednią aplikację na swoim komputerze. Fakturę elektroniczną możesz wysłać również bezpośrednio ze swojej aplikacji f-k lub ERP poprzez dedykowane API (sprawdź czy twój dostawca IT wykonał już odpowiednią integrację).

Usługi w ramach PEF świadczy dwóch brokerów:

To od ciebie zależy, z aplikacji którego brokera skorzystasz. Obaj brokerzy oferują takie same podstawowe funkcjonalności. Różnią się sposobem obsługi i wyglądem.

Uwaga

Zanim wybierzesz brokera, możesz przetestować aplikacje PEFexpert i Infinite IT Solutions na stronie PEF.

Aby założyć konto na PEF, musisz podać dane firmy oraz jej NIP. Osoba, która zakłada konto, musi mieć Profil Zaufany. Dzięki niemu potwierdzi swoją tożsamość. Jeśli nie masz Profilu Zaufanego, sprawdź, jak go założyć.

Po zarejestrowaniu się na PEF możesz w pełni zarządzać kontem swojej firmy, dodawać oddziały, nowych użytkowników, zintegrować się z PEF, a także wysyłać i odbierać dokumenty.

Aby w pełni zautomatyzować proces przesyłania e-faktur do urzędów, możesz wprowadzić w swojej firmie ich automatyczny obieg i wysyłkę z PEF.

Sprawdź, jakie są opcje rejestracji na PEF i jak założyć konto.

Jakie będą twoje korzyści

oszczędność czasu – jeśli zamawiający wyśle ci przez PEF zamówienie, możesz wystawić na jego podstawie fakturę korzystając bezpośrednio z danych, które są w zamówieniu; nie musisz przepisywać informacji, dzięki czemu nie pomylisz się

bezpieczeństwo – przesyłanie faktur elektronicznych za pośrednictwem PEF jest bezpieczne; masz gwarancję, że zamawiający otrzyma taką fakturę, jeśli poprawnie wpiszesz jego adres PEF (faktura nie trafi do folderu SPAM)

kontrola nad obiegiem dokumentów – korzystanie z dodatkowych dokumentów przesyłanych przez PEF pozwala na kontrolę tego, co się dzieje z zamówieniem (na jakim jest etapie) i wspiera weryfikację dokumentów w firmie od zamówienia do wystawienia faktury

sprawdzenie statusu – PEF umożliwia śledzenie statusu dokumentu; jeśli wyślesz fakturę do zamawiającego, to dzięki PEF zobaczysz, czy faktura została odczytana (otwarta) przez odbiorcę

automatyzacja – możesz zintegrować swoje systemy IT z PEF; pozwoli ci to wysyłać w pełni elektroniczną fakturę do zamawiającego w ramach zamówień publicznych bezpośrednio z twojego systemu

Jak uzyskać i do czego służy GLN

Globalny Numer Lokalizacyjny (ang. Global Location Number) to numer identyfikacji podmiotów gospodarczych lub organizacji (np. jednostek, wydziałów lub komórek). Stosuje się go, gdy jednostka nie ma własnego numeru NIP.

Jeśli twoja firma ma wiele jednostek organizacyjnych i chcesz, żeby każda jednostka (np. wydział lub komórka) była jednoznacznie zidentyfikowana, musi ona zarejestrować:

swoje nowe Konto Podmiotu (model rozproszony)

lub

Adres PEF/Skrzynkę PEPPOL (model scentralizowany) na istniejącym Koncie Podmiotu

W tym celu musi podać GLN, który będzie wykorzystywany do automatycznego adresowania dokumentów na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Dzięki rejestracji jednostek, każda z nich będzie mogła odbierać i przesyłać faktury oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne (np. zamówienie, awizo i potwierdzenie odbioru).

Firma Usługi Budowlane sp. z o.o. jest wykonawcą zamówienia dla Urzędu Miasta Poznania. Nie realizuje go jednak jako centrala. Jego wykonanie zleca swojej jednostce podległej –oddziałowi Wielkopolskie Budowy. Aby oddział Wielkopolskie Budowy mógł odbierać i przesyłać dokumenty, musi posiadać swoje Konto Podmiotu lub Adres PEF/Skrzynkę PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Potrzebuje do tego identyfikatora (numeru GLN). Firma Usługi Budowlane sp. z o.o. kupuje dla oddziału Wielkopolskie Budowy numer GLN. Ta rejestruje swoje Konto Podmiotu lub jest rejestrowana jako osobny Adres PEF/Skrzynka PEPPOL na koncie PEF firmy Usługi Budowlane sp. z o.o. Dzięki temu oddział Wielkopolskie Budowy odbierze zamówienie z Urzędu Miasta Poznania. Później wyśle awizo. Następnie uzyska potwierdzenie odbioru realizacji robót, kiedy Urząd Miasta Poznania je wyśle. Na koniec wystawi urzędowi fakturę VAT (firma Usługi Budowlane sp. z o.o. będzie mogła zobaczyć wysyłane i odbierane dokumenty). Fakturę może też wystawić centrala (firma Usługi Budowlane sp. z o.o.), a jednostka podległa Wielkopolskie Budowy będzie mogła ją zobaczyć i sprawdzić.

Jeśli chcesz skorzystać z numeru GLN, musisz wystąpić o jego przyznanie.

W Polsce numery GLN przyznaje organizacja GS1.

Sprawdź, jak uzyskać numery GLN dla swojej firmy.

