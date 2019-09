Odpowiedź: Zaświadczenie o odprowadzonych składkach do KRUS nie jest wystarczającym dokumentem, stanowiącym podstawę do zaliczenia pracownikowi okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Warunki zaliczenia oraz sposób dokumentowania pracy w gospodarstwie rolnym określa ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (dalej: ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym).

Czy zaświadczenie o składkach odprowadzanych do KRUS stanowi podstawę zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym

