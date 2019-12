Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym już od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa ma na celu przesunięcie - ustalonego ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2019 poz. 2435 ora poz. 1907) - dotychczasowego terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) o rok, tj. do dnia 1 stycznia 2021 r.

Zobacz: Ustrój i jednostki

reklama reklama



Nowelizacja wprowadza zmiany w art. art. 78 ust. 1, art. 79 ust. 1 i 2, art. 80, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiany te umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie dopłat do biletów ulgo­wych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźni­ków autobusowych, w przypadku których dotychcza­sowy termin przekazywania dopłat obowiązuje do końca 2019 r. Regulacja ta ma pozwolić na zachowanie przez pasażerów pełnego dostępu do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez niego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z organizatorem publicznego transportu zbiorowego – jednostką samorządu terytorialnego.

Na mocy uchwalonych przepisów przedłużony został również okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych, realizowanych przez przewoźników komercyjnych do końca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl/