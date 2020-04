Finansowanie sportu przez spółki Skarbu Państwa po nowemu

W debacie publicznej i eksperckich wypowiedziach podkreśla się w sposób jednoznaczny, że po pandemii spółki Skarbu Państwa odegrają poważną rolę w wychodzeniu z kryzysu. W dniu 29 lutego 2020 roku weszła w życie ustawa, która znowelizowała art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z tymże art 7 ( w szczególności art. 7 ust. 3 pkt 2 ) przewidziano prerogatywę dla Prezesa Rady Ministrów do określenia dobrych praktyk w zakresie sponsoringu skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest to zatem najlepszy i najbardziej pożądany moment, by naszymi wspólnymi siłami, w konsultacji i z udziałem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, Minister Sportu, prezesów polskich związków sportowych, prezesów i dyrektorów zawiadujących najważniejszymi instytucjami sportowymi, pracowników naukowych, ekspertów i polityków sejmowej i senackiej Komisji - wspólnie wypracować jednolity model finansowania sportu przez spółki Skarbu Państwa, który byśmy mogli przedstawić Panu Premierowi, a który byłby punktem odniesienia potrzeb sportu przy tworzeniu dobrych praktyk sponsorskich.

Przyjdzie czas, że wznowimy współzawodnictwo sportowe i rozgrywki ligowe. Jest jednak uzasadniona obawa, że w tych ligach nie będzie już tych samych zespołów (a na pewno wielu tych, które nie miały tyle szczęścia co te dotychczas uzyskujące wsparcie spółek SP). Mamy niepowtarzalną szansę to uporządkować - stworzyć wzorzec, który przyczyni się do dalszej profesjonalizacji sportu. Można tym samym wzmocnić i postawić na kadry narodowe, czy na ligi - na przykład rozdzielając sprawiedliwie i po równo połowę środków od sponsora na wszystkie uczestniczące w lidze kluby, a drugą połowę ( wzorem podziału środków z praw telewizyjnych ) dzielić w formie bonusów odpowiednio za zajęcie miejsca w rywalizacji sportowej. Naszym działaniem możemy wypracować model, który pozwoli klubom podnieść się z kryzysu, a ich dalsza rywalizacja sportowa uzyska równe szanse.

Mamy świadomość, że w czasach kryzysu sport będzie wsparty na końcu. Ale jeśli pokażemy inicjatywę całego środowiska, uzasadniając nie tylko hasłem „chleba i igrzysk”, ale również wyważonym naszym głosem pokazującym ile grup społecznych i ile obszarów biznesu zyska dzięki mądrej polityce wsparcia sportu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, wówczas - jestem przekonany, że wszyscy dostaniemy szansę.

Tomasz Dauerman

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”