Nowy portal - samorzad.gov.pl

Dostępność cyfrowa, bezpieczeństwo i oszczędności – to najważniejsze zalety naszego nowego portalu samorzad.gov.pl. Zachęcamy wszystkie gminy i powiaty w Polsce, aby do nas dołączyły.

Na pewno doskonale znacie już portal GOV.pl. To serwis, w którym – w jednym miejscu – znajdziecie strony internetowe wszystkich ministerstw, ale i wielu innych instytucji publicznych. Obecnie to ponad 300 witryn. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie, spełniają wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.





Siostrzany portal

Właśnie uruchomiliśmy siostrzany portal – samorzad.gov.pl, na którym swoje internetowe serwisy mogą publikować wszystkie polskie gminy i powiaty. Wystarczy, że się do nas zgłoszą. Jak to zrobić? Wypełniając internetowy formularz.

- Samorzad.gov.pl to serwis zaprojektowany od początku do końca tak, aby odpowiadać na potrzeby zarówno obywateli, jak i samorządowców – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – My dostarczamy zaplecze techniczne i serwis, gminy odpowiadają za treści. Dołączenie do portalu jest bezpłatne – dodaje szef MC.

Przed rozpoczęciem prac nad portalem zapytaliśmy mieszkańców m.in. o to, jakie informacje są dla nich najważniejsze, ale i o to, co utrudnia im poruszanie się po obecnie funkcjonujących gminnych serwisach internetowych. Mając te informacje stworzyliśmy intuicyjny i przystępny serwis. Dostosowaliśmy go do nowoczesnych standardów, w tym także do tzw. mobile first. Dzięki temu serwis jest dostępny i czytelny niezależnie od urządzenia, z którego go odwiedzamy.

Samorzad.gov.pl to także ułatwienie i wygoda dla urzędników i gminnych włodarzy. Przenosząc tam swój obecny portal mają pewność, że trafiają w profesjonalne ręce. To koniec zmartwień o utrzymanie strony, czy problemy techniczne. Bierzemy to na siebie.

Długa lista zalet

Co więcej - samorzad.gov.pl spełnia warunki dostępności cyfrowej, a to już wymóg ustawowy, dla wielu samorządów trudny do spełnienia.

To nie koniec długiej listy zalet nowego serwisu – gminy, które zdecydują się na przeniesienie swojej strony internetowej na samorzad.gov.pl, niejako w pakiecie dostaną możliwość korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej, który także dostosowaliśmy do ustawowych wymogów dostępności cyfrowej.

Jeśli nadal nie jesteście przekonani, że warto przenieść gminny portal na samorzad.gov.pl – najmocniejsze argumenty zostawiliśmy na koniec. Cyberbezpieczeństwo i oszczędności.

Dzięki migracji lokalnych serwisów na nasz portal gminy i powiaty nie będą musiały ponosić kosztów utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych przed cyberatakami.