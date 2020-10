Będzie zmiana przepisów o dyscyplinie finansów publicznych

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planuje się, że zmiany zostaną przejęte przez rząd w czwartym kwartale tego roku.

W wykazie zamieszczonym na stronie internetowej KPRM napisano, że projektowana nowelizacja powiązana jest ściśle z obowiązkiem, jaki nakłada na Ministra Finansów Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. Szef resortu finansów został tam wskazany jako wiodący realizator jednego z działań.

Projektowane przez resort finansów, funduszy i polityki regionalnej przepisy mają umożliwić pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod unormowań Prawa zamówień publicznych.

Ponadto, planowane jest wprowadzenie do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, co ma związek z inicjatywą Najwyższej Izby Kontroli.





Zmiany mają też usprawnić system odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zmianę przepisów proceduralnych.

"Usprawnienie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nastąpi m.in. poprzez zmianę terminów przechowywania niedoręczonej korespondencji i opracowanie regulacji w tym zakresie na wzór norm zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego" - wyjaśniono. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

