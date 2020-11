Koronawirus. Wytyczne dla świetlic szkolnych

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostają objęte klasy I-III szkoły podstawowej, również ich uczniowie będą się uczyć zdalnie.

Opieka nad dziećmi osób zaangażowanych w walkę z epidemią

W rozporządzeniu tym zapisano także, że szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana w tym czasie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

"Obecnie rodzice aktywni zawodowo wykonują prace związane z koniecznością zapewnienia warunków bezpieczeństwa, leczenia, kontroli osób zakażonych, przebywających na kwarantannie czy zagrożonych zakażeniem lub po przebytej już chorobie COVID-19. W związku z narastającą liczbą chorych występuje potrzeba wsparcia państwa poprzez zwiększenie liczby personelu zarówno medycznego, jak i pomocniczego oraz wolontariuszy (np. do pomocy osobom starszym). Zapewnienie opieki w szkolnej świetlicy dzieciom rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią może znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby pracowników chętnych do pracy" – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Bezpieczeństwo w świetlicy - wytyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizowanych w świetlicach.

Zgodnie z nimi rodzice chcący skorzystać ze świetlicy mają zgłosić w szkole taką potrzebę. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zebranych od rodziców.

W jednej grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, będzie można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.