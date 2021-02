Sektor publiczny > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Ochrona danych osobowych osoby wpłacającej gotówkę z kasy na rachunek bankowy

Ochrona danych osobowych osoby wpłacającej gotówkę z kasy na rachunek bankowy

W momencie wpłaty środków finansowych z kasy na rachunek bankowy jednostki budżetowej pracownicy banku żądają podania numeru PESEL, numeru dowodu osobistego i adres zamieszkania. Czy mają do tego prawo? Jak to się ma do ciągłego ostrzegania, żebyśmy chronili nasze dane?