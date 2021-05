Limit osób w autobusach, tramwajach i pociągach od 15 maja 2021 r.

Limit osób w autobusach, tramwajach i pociągach zwiększy się od 15 maja 2021 r. Czy będzie trzeba nosić maseczki? Rząd luzuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, także te dotyczące przemieszczania się i transportu publicznego.

W Dzienniku Ustaw ukazało się najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza ono zmiany m.in. w obostrzeniach dotyczących limitu osób w transporcie publicznym jak i obowiązku noszenia maseczek. Co się zmieni w przemieszczaniu?

Ograniczenia w przemieszczaniu do 14 maja 2021

Do dnia 14 maja 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Nie dotyczy to jednak osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Drugi wyjątek od zachowania wymaganej odległości występuje jeśli nie jest to możliwe ze względu na opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Obostrzenia w transporcie publicznym do 14 maja 2021

Reklama

Środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 30% miejsc siedzących niezajętych.

Pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Obostrzenia – zmiany od 15 maja 2021

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem od 15 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r., nie zmienią się zasady poruszania pieszo – nadal będzie trzeba zachować 1,5 metra odległości pomiędzy osobami nie mieszkającymi razem. Poluzowane jednak zostaną obostrzenia w transporcie zbiorowym.

Limit osób w autobusie, tramwaju, pociągu od 15 maja 2021

Reklama

Od 15 maja zwiększy się limit osób w środkach komunikacji, a więc autobusach, tramwajach, pociągach czy metrze. Środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można będzie przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Zaś pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.

Maseczki – czy trzeba nosić po 15 maja 2021?

Od 15 maja 2021 r. poluzowany zostanie obowiązek noszenia maseczek. Nie będzie ich trzeba, co do zasady, nosić na otwartym powietrzu.

Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się jednak zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Maseczki rozporządzenie

Warto podkreślić, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem obowiązek noszenia maseczek będzie obowiązywał również w miejscach ogólnodostępnych, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obostrzenia rozporządzenie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.