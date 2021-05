Otwarcie kin, teatrów i instytucji kultury - od kiedy? Rząd przyspiesza luzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Otwarcie instytucji kultury

Cieszę się, że mogliśmy przyspieszyć o tydzień uruchomienie instytucji kultury; to pokazuje, że - jeśli widzimy przestrzeń do poprawy sytuacji gospodarczej, niezagrażającej sytuacji epidemicznej - to takie kroki będziemy podejmowali - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kiedy otwarcie kin i teatrów?

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na środowej konferencji prasowej, że rząd podjął decyzję o przyspieszeniu otwarcia kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o osiem dni - 21 maja. Szef rządu podkreślił, że będą one musiały działać w reżimie sanitarnym.

"Cieszę się, że mogliśmy wykonać taki drobny, ale krok luzujący - gdzie rzeczywiście o tydzień (...) przyspieszamy uruchomienie instytucji kultury" - powiedział obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak zapowiedział, szczegółowe informacje w tej sprawie zostanie przedstawiona w formie komunikatu CIR.

Minister zdrowia zauważył, że choć są to drobne przyspieszenia, to "mają pewną symbolikę".

"Pokazują, że - jeżeli widzimy przestrzeń do poprawy sytuacji gospodarczej przede wszystkim, niezagrażającej jednocześnie sytuacji epidemicznej - to takie kroki na pewno będziemy podejmowali" - zadeklarował szef resortu zdrowia.