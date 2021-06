Certyfikat COVID na telefonie

Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

Paszport covidowy - co daje, jak wygląda

Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów

Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

"Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

Polski Ład - utrata dochodów samorządów

Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.

Limity osób na wydarzeniach i w transporcie zbiorowym od 6 czerwca 2021 r.

Limity osób czerwiec 2021 – ile osób może uczestniczyć w imprezach, eventach, zgromadzeniach publicznych? Ile będzie miejsc w autobusach, tramwajach, pociągach? Co z klubami nocnymi? Rząd luzuje obostrzenia.

Szczepienia na COVID-19 dzieci od 12 roku życia

Szczepienia dzieci od 12 lat. Kiedy ruszają szczepienia? Gdzie dzieci będą mogły się zaszczepić? Czy będą szczepienia w szkołach? Czy szczepienia dzieci na COVID-19 będą obowiązkowe?

Mniej dni urlopu dla nauczycieli - zmiany w Karcie Nauczyciela

Mniej dni urlopu dla nauczycieli - zmiany w Karcie Nauczyciela. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce ograniczyć do 50 dni roboczych urlop wypoczynkowy dla uczących w szkołach. To koniec trzech miesięcy wolnego nauczycieli?

Paszport covidowy dostępny w Polsce od 1 czerwca 2021 r.

Paszport covidowy w Polsce – Polska przystąpiła do grona siedmiu państw Unii Europejskiej, które już od 1 czerwca mogą wydawać unijne certyfikaty szczepień. Jak pobrać paszport covidowy? Kto może otrzymać? Jak wygląda? Jakie są korzyści z posiadania paszportu?

300+ na wyprawkę szkolną - zmiany w programie Dobry Start

300+ na wyprawkę szkolną - Prezydent podpisał nowelizację w sprawie zmian w programie Dobry start. Jak i od kiedy będzie można składać wnioski o 300+?

Czy ozdrowieńcy powinni szczepić się na COVID-19?

Czy ozdrowieńcy powinni szczepić się na COVID-19? Przebycie COVID-19 w przeszłości nie stanowi przeciwwskazania do szczepień, co więcej - specjaliści namawiają ozdrowieńców do szczepienia. Przechorowanie nie daje bowiem trwałej odporności. Sprawdź, kiedy najlepiej zaszczepić się po infekcji i czego można się spodziewać.

Powrót do szkół - zmiana wytycznych MEiN dotyczących sprawdzania wiedzy uczniów

Powrót do szkół - MEiN zmieniło wytyczne dotyczące sprawdzania wiedzy uczniów. Czy to oznacza, że nauczyciele będą teraz zasypywać uczniów sprawdzianami?

Nauka stacjonarna na uczelniach w roku akademickim 2021/2022

Nauka stacjonarna na uczelniach w roku akademickim 2021/2022 - wracają do niej największe uczelnie. Jak będzie wyglądała nauka od października 2021 roku?

Programy promujące zdrowe odżywianie w szkołach 2021/2022

Programy promujące zdrowe odżywianie uczniów 2021/2022 - rząd przeznaczy na ich realizację 128,1 mln zł. Kolejne ponad 100 mln zł otrzymamy z Unii Europejskiej. Fundusze pozwolą na zakup i dostawę owoców oraz warzyw, a także mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych. Realizowane programy będą również pomocą finansową dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym – dostarczone produkty będą stanowiły wartościowe uzupełnienie w codziennej diecie dzieci.

Krajowy Zasób Nieruchomości - gdzie powstaną tanie mieszkania na wynajem?

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) dysponuje 129 działkami, na których może powstać ok. 37 tys. mieszkań na wynajem – ustalił portal GetHome.pl. Kto i gdzie je wybuduje?

Samorząd 3.0 - założenia programu

Samorząd 3.0. Rozwój bez barier - trwają konsultacje projektu. Według założeń, program ma sprzyjać usprawnieniu procesu realizowania inwestycji, które mają służyć mieszkańcom. Wiąże się on również z pozyskiwaniem finansowania z nowych źródeł przez JST i ulepszeniem jakości usług publicznych. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Co program oznacza dla samorządu?

System dla sygnalistów a RODO

System dla sygnalistów a RODO. Dyrektywa o sygnalistach nakłada w art. 8 obowiązek ustanowienia kanałów i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, przez podmioty prawne w sektorze publicznym i publicznym. Odpowiednie przepisy krajowe powinny wejść w życie do dnia 17 grudnia 2021 r. i będą one miały wpływ na wiele systemów i procesów w podmiotach.

Egzamin ósmoklasisty 2021 angielski - arkusz

Egzamin ósmoklasisty 2021 angielski - pobierz arkusz CKE i zobacz zadania. Sprawdź czy zdałeś.

Dzień Samorządu Terytorialnego 2021

Dzień Samorządu Terytorialnego przypada 27 maja. Został ustanowiony na rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. Z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę dla dobra lokalnych społeczności. Dziękujemy za wszystkie kreatywne pomysły i zaangażowanie. Życzymy wytrwałości, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań.

Koncerty - od kiedy, jakie obostrzenia?

Koncerty - od kiedy wróci możliwość organizowania tego typu wydarzeń muzycznych? Na jakich zasadach będą się odbywały koncerty?