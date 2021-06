Punkty szczepień w galeriach handlowych i aptekach - jak funkcjonują? Jak można zaszczepić się w aptece lub galerii handlowej? Jaką szczepionką?

Teraz jest jeszcze łatwiej! Zgodnie z zapowiedziami rządu ruszyły szczepienia przeciw Covid-19 w galeriach handlowych i aptekach. Wybierasz się na zakupy lub do kina? Koniecznie zaplanuj szczepienie jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. To bardzo proste – wystarczy, że masz wystawione e-skierowanie i wypełnisz kwestionariusz wstępnego wywiadu. Zatem do dzieła. Zaszczep się – chroń siebie i Twoich bliskich.

Szczepienia w aptekach i galeriach handlowych są bezpieczne – cały proces został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi standardami. Szczepionki podawane są przez wykwalifikowany personel.

Szczepienia w galeriach handlowych – gdzie?

Chcesz zaszczepić się w galerii handlowej? Szukaj specjalne oznaczonego miejsca! Z tej formy szczepień może skorzystać każda osoba, która posiada e-skierowanie – zatem wszyscy uprawnieni. – Chcemy, żeby szczepienia były dostępne wszędzie, a galerie są takim miejscem, gdzie spotyka się bardzo dużo osób – odwiedza sklepy czy kina – powiedział odpowiedzialny w rządzie za program szczepień Michał Dworczyk, szef KPRM.

Uruchomiliśmy już 8 pilotażowych punktów szczepień w galeriach handlowych:

Atrium Mosty w Poznaniu,

Atrium Plejada w Bytomiu,

Blue City w Warszawie,

CH Karolinka w Opolu,

M1 w Markach,

Manufaktura w Łodzi,

CH Platan w Zabrzu,

Plaza Toruń.

Udział w akcji zadeklarowało aż 90 obiektów, które są odwiedzane przez ok. 24 miliony osób.

Szczepienie w galerii handlowej – jak to zrobić?

Na szczepienie możesz zapisać się na kilka sposobów. Jak to zrobić?

Zadzwoń do punktu szczepień.

Przyjdź bezpośrednio do punktu w galerii bez wcześniejszego zapisywania się.

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa! Zakryj usta i nos za pomocą maseczki oraz zachowaj bezpieczny dystans od innych osób.

Ważne! Przed udaniem się do punktu na szczepienie wydrukuj i wypełnij kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem, który jest dostępny pod TYM linkiem.

Uwaga: są dwie wersje – dla osoby dorosłej oraz dla niepełnoletniej. Druki kwestionariusz są również dostępne do wypełnienia w punkcie szczepień.

Szczepienie w galerii krok po kroku

Zastanawiasz się jak wygląda proces szczepienia w galerii handlowej? Poniżej przedstawiamy przykład:

Pacjent przychodzi do wyznaczonego miejsca w galerii handlowej z wypełnionym wcześniej kwestionariuszem wywiadu wstępnego. Jeśli jednak pacjent go nie posiada – może wypełnić kwestionariusz na miejscu. Pacjent powinien ustawić się w kolejce do wskazanego stanowiska szczepień. Pamiętaj o zachowaniu 1,5 m dystansu od pozostałych osób, które oczekują na swoją kolej. Pacjent zostaje zaproszony na szczepienie przez osobę kierującą kolejką osób oczekujących. Następuje kwalifikacja do szczepienia oraz samo podanie szczepionki. Po zaszczepieniu, pacjent otrzymuje potwierdzenie podania szczepionki. Następnie udaje się do specjalnej strefy, gdzie należy odczekać 15 min – w ramach obserwacji. Po 15 min. pacjent może opuścić punkt szczepień.

W punktach w galeriach handlowych dostępne będą jednodawkowe szczepionki Johnson&Johnson.

Punkty szczepień w aptekach

Apteki to kolejne miejsca, w których organizowane są punkty szczepień. 450 – tyle aptek zgłosiło już chęć udziału w procesie szczepień. A to nie koniec, bo nabór jest wciąż otwarty. Jedyne co apteka musi zrobić, aby móc szczepić, to przesłać wniosek do właściwego, wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczepienia mogą się odbywać w aptekach ogólnodostępnych, które mają aktywny status w Rejestrze Aptek. – Apeluję do farmaceutów o to, aby jak najwięcej aptek włączyło się do szczepień – zaznaczył minister Michał Dworczyk. – Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia – dodał.

Szczepienia w aptece – jak to zrobić?

Na szczepienie w aptece zarejestrujesz się:

dzwoniąc na infolinię 989

poprzez Internetowe Konto Pacjenta,

bezpośrednio w samym punkcie szczepień.

Proces szczepień w aptekach jest bezpieczny. Kwalifikację do szczepienia, ale też samo szczepienie wykona przeszkolony farmaceuta.

Źródło: MZ