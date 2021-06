Wniosek o pozwolenie na budowę przez Internet od 1 lipca 2021 r.

Wniosek o pozwolenie na budowę przez Internet będzie dostępny od 1 lipca 2021 r. Jak będzie można złożyć wniosek?

Wniosek o pozwolenie na budowę przez Internet

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie można od 1 lipca składać online w serwisie e-budownictwo. Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl znajdą się też inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego. W sumie online będzie można złożyć już 23 formularze.

Cyfryzacja to konkretne korzyści dla obywateli, a naszym priorytetem jest to, aby ułatwiać i usprawniać funkcjonowanie gospodarki, w tym strategicznego sektora budowlanego – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Z jednej strony rezygnujemy z ton akt, ich drukowania, bindowania, z drugiej to ogromne odciążenie w gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji – tłumaczy wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Elektroniczne składanie wniosków

Elektroniczne składanie wniosków to nie tylko wygodne i szybsze rozwiązanie, ale też przynoszące konkretne oszczędności dla obu stron procesu inwestycyjno-budowlanego.

Szacuje się, że średnio jedna sprawa wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje pół metra bieżącego na półce urzędowego regału, a organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat.

Cyfryzacja sprawi, że koszty wynajmu dodatkowych przestrzeni magazynowych spadną. Uwolniona przestrzeń biur pozwoli także urzędnikom pracować w lepszej, bardziej przestronnej i estetycznej przestrzeni..

Nowe wnioski w serwisie e-budownictwo

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i cyfrowym projektem budowlanym dodane zostają inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu.

Będzie można online złożyć także wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego czy też wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Do 13 e-formularzy w serwisie e-budownictwo dołącza ten najważniejszy – wniosek o pozwolenie na budowę oraz kolejnych 9. To milowy krok do popularyzacji tego narzędzia w branży i w efekcie elektronizacji procedur budowlanych – wyjaśnia p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Pozwolenie na budowę - jak złożyć wniosek przez Internet?

Aby skorzystać z możliwości składania wniosków online, na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, należy założyć konto. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, nad którymi aktualnie pracują. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek. Zawsze też pod ręką znajdą opisane prostym językiem przepisy prawa oraz przejrzystą instrukcję.

Od dnia oficjalnej premiery, czyli od sierpnia 2020r., serwis e-Budownictwo odwiedziło 31 tysięcy użytkowników, a strona odnotowała blisko 200 tys. odsłon.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii