Rok szkolny 2021/2022 - terminy egzaminów, ferii, wakacji, programy i materiały edukacyjne, wytyczne przeciwepidemiczne

Rok szkolny 2021/2022. Jak został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowy rok szkolny? Jakie wytyczne przeciwepidemiczne będą obowiązywać? Jakie pakiety bezpieczeństwa, pakiety edukacyjne i informacyjne oraz programy dla uczniów przygotowało MEiN? W jakich terminach odbędą się egzamin ósmoklasisty i egzaminy maturalne? Jakie są terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022? Kiedy zakończy się rok szkolny? Jak długo będą trwać wakacje w 2022 roku?

Rok szkolny 2021/2022

1 września 2021 r. po długotrwałym okresie nauki zdalnej wszyscy uczniowie i słuchacze wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach. Prawie 4,6 mln uczniów rozpocznie rok szkolny w szkołach i placówkach. Do placówek przedszkolnych pójdzie 1,4 mln dzieci. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami przygotowało szereg programów i materiałów edukacyjnych, a także wytyczne przeciwepidemiczne. Dzięki tym rekomendacjom nauka w szkołach ma być bezpieczniejsza, a uczniowie i nauczyciele otrzymają wsparcie po długim okresie kształcenia na odległość.

Wytyczne sanitarne

Wspólnie z MZ i GIS ministerstwo przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w dniu 27 sierpnia 2021 r. powiedział,, że wytyczne MEiN przekazane 2 sierpnia do wszystkich szkół i placówek oświatowych nie są przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które by obligowały do ich pełnego zastosowania wszędzie bez względu na okoliczności, ale zaleceniami. "Będą realizowane przez dyrektorów szkół i nauczycieli w takim zakresie, w jaki jest to możliwe w poszczególnych placówkach oświatowych" - zaznaczył minister.

Odniósł się też m.in. do nieporozumień, które miały miejsce w odniesieniu do lekcji wychowania fizycznego. "Postulujemy, żeby zajęcia z wychowania fizycznego najdłużej jak to jest możliwe odbywały się na świeżym powietrzu, na zewnątrz, ponieważ wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem. Wszystko zależy jednak od warunków pogodowych, możliwości uprawiania sportu, oraz na ile przygotowane są do tego poszczególne szkoły" - wyjaśnił Czarnek.

Dla przedszkoli nadal obowiązują wytyczne z 19 listopada 2020 r. V aktualizacja.

Możliwość zawieszenia zajęć szkolnych w sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów

Szkoły oraz placówki, które funkcjonują w trybie stacjonarnym, obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych, a także niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. Zgoda i opinia mogą być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Następnie muszą one zostać utrwalone.

Pakiety bezpieczeństwa

MEiN wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych wyposaży szkoły i placówki w dodatkowy sprzęt oraz środki ochrony osobistej, finansowane z budżetu państwa. Łącznie na ten cel przeznaczymy 100 mln zł. Są to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Do szkół trafi prawie 32 tys. sztuk stacji do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury. Stacje można umieścić przy wejściu do szkoły na stojaku lub bezpośrednio na ścianie. Będą one wyposażone w zapas płynu do dezynfekcji (30 litrów na 1 stację).

Wraz z zamówieniem na stacje do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej. Będą to: maseczki jednorazowe (około 210 mln sztuk), maseczki FFP2/FFP3 (około 12,5 mln sztuk), rękawiczki (około 43 mln sztuk), pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 250 ml do 500 ml (prawie 100 tys. sztuk) oraz 30 ml (prawie 460 tys. sztuk).

Szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe – od 3 do 7 sztuk (w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół). Łącznie do szkół i placówek trafi prawie 100 tys. termometrów bezdotykowych.

Pakiety edukacyjne i informacyjne

Do szkół zostały wysłane pakiety edukacyjne. Są to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz konsultowane z Radą Medyczną.

Przekazaliśmy szkołom również pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. To również jeden z elementów przygotowań do bezpiecznego powrotu do nauki w nowym roku szkolnym. W materiałach znalazły się m.in. informacje dotyczące zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał był poświęcony kwestii obecności rodziców przy szczepieniu dziecka.

Do końca wakacji kuratorzy oświaty będą organizowali spotkania z dyrektorami szkół, dyrektorzy szkół z rodzicami. Odbędą się również spotkania medyków ze środowiskiem szkolnym. Kuratorzy oświaty zorganizowali konferencje online o szczepieniach nastolatków skierowane do dyrektorów szkół, w których uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych.

Pytania w sprawie szczepień uczniów – specjalny adres mailowy

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zachęcamy rodziców, którzy mają wątpliwości związane ze szczepieniami dzieci, do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.

Programy dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Aktywny powrót uczniów do szkoły i Sport Kluby

AWF Warszawa we współpracy z innymi ośrodkami AWF szkoli nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Każdy chętny nauczyciel może zgłosić się do programu, wziąć udział w szkoleniu z prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych w ramach walki ze skutkami pandemii; promocji i wdrażania regularnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, uzyskać certyfikat ukończenia kursu. Następnie jego szkoła może aplikować o dodatkowe środki na zajęcia dodatkowe. Do programu zarejestrowało się 45,5 tys. nauczycieli. Certyfikat ukończenia kursu otrzymało już 17 tys. nauczycieli. Wpłynęło 2 200 zgłoszeń do Sport Klubów. Przewidujemy, że finalnie zostanie zorganizowanych 300 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Łączny koszt realizacji projektu przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego wyniesie w tym roku 40 mln zł.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przeprowadzi profesjonalną diagnozę problemów uczniów w wyznaczonych losowo 1200 szkołach. Dzięki niej eksperci opiszą problemy, opracują model wsparcia i pomocy uczniom doświadczającym trudności, a specjaliści udzielą dzieciom i młodzieży bieżącego wsparcia psychologicznego. Przeprowadzone zostaną konsultacje z rodzicami, a także szkolenia i treningi dla nauczycieli oraz specjalistów szkolnych, tj. psychologów i pedagogów. W tym roku na realizację pilotażu programu zostanie przeznaczonych 15 mln zł.

Dobrze widzieć – Działania profilaktyczne wad wzroku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie realizował badania związane z profilaktyką krótkowzroczności u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zespół ekspertów z uczelni, pod kierownictwem prof. dr. hab. Roberta Rejdaka, przeprowadzi badania przesiewowe oraz działania edukacyjne w wybranych szkołach. Program będzie realizowany w IV kwartale br. Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł. Badania przesiewowe będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym, w grupie 900 dzieci z klas I-III z lubelskich szkół, tj. 300 uczniów z Lublina, 300 z gminy miejskiej, 300 z gminy wiejskiej z obszaru województwa lubelskiego. Zbadanych zostanie również 60 nauczycieli oraz 450 rodziców dzieci objętych programem. Wyniki posłużą wypracowaniu wniosków dotyczących występowania krótkowzroczności oraz innych wad wzorku wśród uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną. Sformułowane zostaną również wytyczne dotyczące konkretnych działań, jakie należy podjąć, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko występowania krótkowzroczności.

Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – zajęcia wspomagające

Prawie 2,8 tys. samorządów (2 793) wystąpiło o środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów z prawie 17 tys. (1 6877) szkół. Przekażemy samorządom na ten cel ok. 141 mln zł (140 854 420 zł).

Od samego początku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka wprowadzono korektę przepisów, by jak największa liczba uczniów mogła skorzystać z pomocy. Zwiększona została liczba godzin zajęć wspomagających – z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny. Podwojony został limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji. Uelastycznione zostały także przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej, ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów). Finalnie 88,7 proc. szkół, które mogły przystąpić do programu, za pośrednictwem organów prowadzących zgłosiło chęć pozyskania środków na organizację zajęć wspomagających.

„Aktywna Tablica”

Do końca 2021 roku do szkół trafi za 70 mln zł na różnego typu sprzęt, oprogramowywanie i narzędzia do terapii. Szkoły uczestniczące w programie otrzymają dofinansowanie od 14 tys. do 100 tys. zł na zakup m.in. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, sprzęt dla nauczycieli do prowadzenia lekcji online, tablice interaktywne, głośniki, monitory, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjni, np. narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla dzieci z zaburzeniami koncentracji i uwagi, sprzęt do terapii logopedycznej, drukarki brajlowe i wiele innych.

Program „Poznaj Polskę”

6 września 2021 r. rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W tym roku na ten cel przekażemy 15 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Na konferencji prasowej w dniu 27 sierpnia 2021 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował m.in., że już tego samego dnia "do szkół trafią już szczegółowe informacje i komunikat w tym zakresie". "Po to, żeby jeszcze przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy i nauczyciele mieli pełną wiedzę na temat tego, w jaki sposób przystąpić do tego programu" - powiedział Czarnek.

"Dzięki programowi będziemy mogli dofinansować wycieczki do 80 proc. kosztów tych wycieczek. Do 5 tys. zł wycieczka jednodniowa, do 10 tys. zł wycieczka dwudniowa, do 15 tys. zł wycieczka trzydniowa. Wstępnie na ten cel przeznaczamy 15 mln zł" - wyjaśnił minister edukacji i nauki.

Jak mówił minister, MEiN "chce, ażeby uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udawali się zdecydowanie częściej, niż do tej pory, do miejsc, które mają bardzo duży potencjał edukacyjny - do muzeów, do miejsc związanych z kulturą polską, w tym z kulturą ludową, do miejsc związanych z nauką polską, jak np. Centrum Nauki Kopernik, ale też do miejsc związanych z polską historią - śladami Polskiego Państwa Podziemnego, do np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych czy też do miejsc związanych z naszymi wybitnymi mężami stanu takimi, jak kardynał Stefan Wyszyński w związku z jego beatyfikacją w tym roku".

Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.zpe.gov.pl

MEiN udostępniło bezpłatne e-materiały do kształcenia ogólnego i zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl. Narzędzie umożliwia m.in. dystrybucję i tworzenie przez użytkowników własnych, autorskich wersji e-materiałów dostosowanych do potrzeb konkretnych grup uczniów oraz komunikację uczeń-nauczyciel.

Platforma może być wykorzystywana podczas realizacji procesu kształcenia w formie stacjonarnej z wykorzystaniem TIK, ale pozwala także na planowanie procesu nauki zdalnej i monitorowanie postępów uczniów, a dzięki wbudowanym modułom komunikacyjnym umożliwia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy uczniami. Platforma jest cały czas rozwijana. Do końca 2021 roku będzie modyfikowana. Niemal każdy materiał dydaktyczny zamieszczony na ZPE zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne, których wyniki mogą być zapisywane w profilu ucznia i dostępne w postaci raportów dla nauczyciela.

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zostało opublikowanych 8 296 nowych e-materiałów dydaktycznych przypisanych do obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym do poszczególnych etapów edukacyjnych, 2 252 e-materiałów dydaktycznych kształcenia ogólnego do II etapu edukacyjnego (klasy 4-8 szkoły podstawowej), 6 044 e-materiałów dydaktycznych kształcenia ogólnego do III etapu edukacyjnego (klasy 1-4 szkoły ponadpodstawowej). Docelowo w ramach projektów MEiN współfinansowanych ze środków PO WER utworzonych zostanie łącznie 18 219 e-materiałów do kształcenia ogólnego (względem pierwotnie zakładanych 13 519 e-materiałów) oraz 950 e-materiałów do kształcenia zawodowego. Obecnie na platformie mamy ponad 7 mln kont użytkowników.

Zerowa stawka VAT na laptopy i tablety dla szkół

Nadal obowiązuje wprowadzona przez Ministra Finansów w 2020 r. 0% stawka podatku VAT na laptopy i tablety, jeżeli zostaną przekazane przez podmioty gospodarcze placówkom oświatowym w formie pisemnej umowy darowizny.

Szkoły polskie za granicą

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja, w tym stan przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w szkołach polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP oraz w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Kształcenie w Szkole Podstawowej im. KEN oraz Liceum Ogólnokształcącym im. KEN jest prowadzone na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej „Otwarta Szkoła” i będzie kontynuowane. Szkoły są przygotowane do prowadzenia zajęć stacjonarnie, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – do prowadzenia nauczania hybrydowego lub rotacyjnego. Polonijne Centrum Nauczycielskie ORPEG od 1 września br. rozpocznie kolejny cykl szkoleń wspierających nauczycieli, w tym w pracy z uczniem na odległość.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2021/2022

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin maturalny w 2022 r. Kiedy?

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny w 2022 r. rozpocznie się 4 maja.

Ponad milion uczniów wyjechało na zorganizowane wakacje

W systemie bazy wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili łącznie 29 961 zgłoszeń. Na zorganizowanym wypoczynku w kraju odpoczywało 762 785 uczniów, w tym m.in. na półkoloniach: 383 422 osób (12 634 zgłoszeń), za granicą: 23 878 osób (612zgłoszeń). Łącznie w wypoczynku będzie uczestniczył 1 170 085 dzieci i młodzieży.

Wśród zagranicznych zgłoszeń wypoczynku dominowały następujące kraje: Bułgaria (166 wyjazdów), Chorwacja (84 wyjazdy), Hiszpania (64 wyjazdy), Włochy (62 wyjazdy), Grecja (56 wyjazdów), Malta (42 wyjazdy), Czechy (16 wyjazdów), Niemicy (16 wyjazdów), Francja (13 wyjazdów), Czarnogóra (13 wyjazdów).

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

Ferie zimowe potrwają od 17 stycznia do 27 lutego. Uczniowie będą odpoczywali od zajęć szkolnych w czterech turach. Pierwsi wypoczynek zimowy zaczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego (od 17 do 30 stycznia 2022 r.). W kolejnej turze – od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r. – ferie będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. będą odpoczywali uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, a od 14 do 27 lutego 2022 r. z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Kiedy zakończy się rok szkolny?

Zajęcia w szkołach zakończą się 24 czerwca 2022 r.

Jak długo będą trwać wakacje w 2022 roku?

Przerwa wakacyjna będzie trwała od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Dane statystyczne – prognoza

Zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych rozpocznie 4,6 mln uczniów. Do szkół podstawowych pójdzie 3 107 800 uczniów, w tym do klasy I 381 778 dzieci. W szkołach ponadpodstawowych będzie uczyło się 1 517 221 uczniów, z tego w liceach ogólnokształcących 639 791 uczniów, branżowych szkołach I stopnia 208 350 uczniów, branżowych szkołach II stopnia 3775. Do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej pójdzie 374 769 uczniów. Mamy w sumie 14 207 szkół podstawowych, 6482 szkół ponadpodstawowych, 22 354 placówek wychowania przedszkolnego, w tym 13214 przedszkoli.

