Rok akademicki 2021/2022 - MEiN przygotowało wytyczne dla uczelni. Jak będą odbywać się zajęcia podczas czwartej fali pandemii koronawirusa?

Rok akademicki 2021/2022 - wytyczne dla uczelni

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii.

Wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni.

Zalecenia i wskazówki powinny stanowić punkt wyjścia do przeglądu i ewentualnej aktualizacji wewnętrznych procedur każdego podmiotu. Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych procedurach, uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów.

Jednocześnie podkreślamy, że wytyczne nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie stanowią również podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia.

Rok akademicki 2021/2022 - stacjonarne zajęcia na uczelniach

W roku akademickim 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

Rekomendujemy realizowanie zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia z zachowaniem takich środków bezpieczeństwa, jakie są możliwe do zastosowania ze względu na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i infrastrukturalne danej uczelni, tak aby zachować możliwość realizacji programu studiów oraz osiąganie zakładanych efektów uczenia się.

Organizacja pracy uczelni 2021/2022

Decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni lub innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki podejmuje rektor albo dyrektor podmiotu. Dotyczą one w szczególności:

sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć,

opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz ich aktualizacji,

organizacji wszelkich wydarzeń/spotkań społeczności.

Rekomendowana jest bliska współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów, ponieważ reprezentują one opinie i interesy studentów i doktorantów wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni. Zaangażowanie przedstawicieli samorządów w bieżące działania oraz umożliwienie wpływu na podejmowane decyzje, stanowić może nieocenione wsparcie dla władz oraz przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań.

Apelujemy o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

Pragniemy zaznaczyć, iż szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje przystąpienie do programu szczepień wszystkim tym osobom, które nie mają przeciwskazań do przyjęcia szczepionki, a dotąd nie skorzystali z takiej możliwości.