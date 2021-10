Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Na co można dostać pieniądze z programu? Jak złożyć wniosek?

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Laptopy, komputery stacjonarne, dostęp do internetu i niezbędne akcesoria – taki sprzęt dla uczniów będą mogli kupić samorządowcy za pieniądze z ruszającego programu wsparcia. Właśnie wystartował nabór wniosków.

Budżet finansowanego z Funduszy Europejskich działania to 80 milionów złotych. Sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Granty PPGR

Jak wynika z opublikowanej kilka dni temu najnowszej edycji badania NASK - Nastolatki 3.0 - w czasie pandemicznych ograniczeń stacjonarnego trybu nauki uczniowie brali udział w zdalnych lekcjach, przede wszystkim wykorzystując laptopy (66,6%) oraz smartfony (58,0%). Prawie co trzeci rodzic twierdzi, że w trakcie pandemii musiał kupić dodatkowy laptop (31,8%). 11,5% badanych rodziców jako najczęściej spotykany problem podczas nauki online wskazało brak odpowiedniego sprzętu (komputera/laptopa/tableta).

– Pandemia pokazała, jak duże jest wykluczenie cyfrowe terenów popegeerowskich. Potrzeba zakupu sprzętu komputerowego jest jedną z najpilniejszych. Ten program to odpowiedź na tę potrzebę – mówi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. – To kolejny program wsparcia dla gmin, gdzie funkcjonowały PGR-y. Po środkach na inwestycje - tym razem pomoc kierujemy do dzieci w wieku szkolnym, które potrzebują sprzętu komputerowego, by mieć równe szanse edukacyjne – dodaje.

– Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały PGR. To ponad 30% wszystkich gmin w Polsce. Szacujemy, że w ramach tego działania, sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jeśli jednak zapotrzebowanie będzie większe, będziemy te środki zwiększać. Tak, by zrealizować wszystkie potrzeby – mówi z kolei minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Granty PPGR - wniosek

Właśnie ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Potrwa do 5 listopada.

– W ramach projektu będziemy finansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Na każdy zestaw - komputer i internet - przeznaczymy do 3,5 tys. złotych – mówi minister Janusz Cieszyński. – Chcemy, aby pieniądze dotarły do gmin najpóźniej do końca tego roku. Liczę na to, że uda się to wcześniej. To dla nas priorytetowy projekt. Zachęcam samorządowców do składania wniosków – dodaje.

Wnioski przyjmuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Procedura naboru jest prosta i w pełni elektroniczna. A jak złożyć wniosek? Wystarczy wypełnić go za pomocą Generatora Wniosków Grantowych.

Pytania dotyczące sposobu składania wniosków można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię:

infolinia działa w godz. 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku - tel. +48 42 631 21 05

e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Na jakie wsparcie mogą liczyć poszczególne gminy? Do zależy od liczby zgłoszonych dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Poziom dofinansowania to iloczyn liczby dzieci i określonej w dokumentacji maksymalnej stawki na zestaw komputerowy, czyli 3500 zł.

Na stronie CPPC można też znaleźć listę gmin uprawnionych do udziału w programie.

Zachęcamy do składania wniosków. Przypominamy – ich nabór trwa do 5 listopada!

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji