Zmiany w odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków

Zmiany w odpowiedzialności karnej dyrektorów jednostek zajmujących się małoletnimi już niedługo.

Odpowiedzialność karna dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dotyczącym odpowiedzialności karnej dyrektorów m.in. żłobków, przedszkoli i szkół oraz propozycją liberalizacji przepisów dotyczących budowy małych zbiorników do celów rolniczych - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Projektem zakładający zmiany w trzech ustawach: Prawie oświatowym, ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przygotowanym został przez ministra, członka Rady Ministrów Michała Wójcika.

Projekt zakłada, że osoby kierujące jednostkami zapewniającymi nadzór i opiekę nad małoletnimi, takimi jak żłobki, przedszkola czy szkoły, będą odpowiadać karnie, jeśli przekroczą swoje uprawnienia lub nie dopełnią obowiązków.

Odpowiedzialność karna - kto odpowie

Projekt dotyczy odpowiedzialności karnej osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, czyli przedszkoli, szkół, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ognisk artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, burs i szkolnych schronisk młodzieżowych.

Ponadto zmiany mają uregulować odpowiedzialność karną osób kierujących żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego, w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, powodujących jego szkodę.

W uzasadnieniu projektu napisano, że "należy podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich".

3 lata więzienia dla dyrektora szkoły

Zgodnie z projektem osoba kierująca jednostką systemu oświaty, jeśli "przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego szkodę", będzie podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat.

"Jeżeli następstwem tego czynu jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" – zaproponowano.

Dodanie podobnych przepisów karnych przewiduje się również wobec osób kierujących żłobkami i klubami dziecięcymi oraz jednostkami organizacyjnymi instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem nowelizacji kilku ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przygotowanym przez resort rolnictwa. Jedną z zawartych w nim propozycji jest zmiana w Prawie budowlanym liberalizująca przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych.

Obecnie budowa stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zmianie przepisów budowa takich zbiorników (o powierzchni większej niż 1 tys. m kw. lecz nie większej niż 5 tys. m kw i o głębokości do 3 metrów) położonych w całości na gruntach rolnych, byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy.

Projektowane przepisy przewidują jednak, że właściwe organy będą mogły sprzeciwić się takiej budowie lub nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie planowanego obiektu.

Proponowana zmiana przepisów pozwolić ma również na budowę stawów i zbiorników wodnych (o pow. do 5 tys. m kw.) na terenach rolniczych na podstawie uproszczonej formuły, czyli zgłoszenia wodnoprawnego. Obecnie - co do zasady - budowa zbiornika wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a uproszczona procedura (zgłoszenie) dotyczy zbiorników o powierzchni do 1 tys. m kw.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakładającej możliwość wymiany korespondencji między stronami postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji. (PAP)

autor: Rafał Białkowski