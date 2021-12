W 2022 r. w Warszawie zmiana zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca

Zmiana zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca. Od 1 lutego 2002 r. wnioskować o abonament mieszkańca będą mogły osoby zameldowane w Warszawie i jednocześnie rozliczające w stolicy podatki.

8 grudnia 2021 r. radni przyjęli uchwałę o zmianach zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca oraz o wydłużeniu okresu obowiązywania karty "N+". W czasie sesji Rady Warszawy przyjęli zmiany w uchwale "w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat".

Zmiana sposobu wydawania abonamentu mieszkańca obszarowego i zwykłego

Efektem prac radnych będzie zmiana sposobu wydawania abonamentu mieszkańca zarówno nowego - obszarowego, jak i zwykłego na rejon do 8 parkomatów. Od 1 lutego 2022 r. będą mogły z abonamentów korzystać osoby, które oprócz tego, że są zameldowane w Warszawie, to jeszcze dodatkowo rozliczają w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni.

Nowe zasady wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca - okres przejściowy do 30 kwietnia 2022 r.

W uzasadnieniu projektu zmian w uchwale napisane jest, że "w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego".

Karta „N+” na 5 lat

Kolejną zmianą jest wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania karty "N+", tak by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Podobnie, jak przy abonamentach mieszkańca – Karta "N+" przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok.

Bezpłatny postój na „kopertach”

Osoby niepełnosprawne, które nie rozliczają się z podatku w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnego postoju na wyznaczonych miejscach na tzw. „kopertach”, wykładając za przednią szybą kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej.

Warszawa nie planuje zarobić na PIT

Podczas sesji radny Tomasz Herbich zapytał o to jaki jest szacowany wzrost wpływów z PIT-u z tytułu powiązania wydawania abonamentu z rozliczaniem deklaracji podatkowej w Warszawie. "Wprowadzamy takie rozwiązanie nie po to, żeby zasilić budżet miasta, raczej jest to ukłon w stronę tych mieszkańców którzy już płacą podatki w Warszawie. W związku z tym nie jesteśmy w stanie oszacować o ile te dochody wzrosną" - odpowiedziała przedstawicielka stołecznego ratusza Dorota Jedynak.