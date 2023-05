Zarobki w warszawskim ratuszu. Opłaca się być urzędnikiem

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy opublikowano oświadczenia majątkowe urzędników wyższego szczebla za ubiegły rok. W oświadczeniach podano dochody brutto. Wynika z nich, że pracownicy warszawskiego ratusza zarabiają o wiele więcej niż szefowie resortów oraz wysokiej rangi urzędnicy ministerialni.

I tak na przykład skarbnik miasta Mirosław Czekaj w zeszłym roku otrzymał za pracę na tym stanowisku ponad 385 tys. Dodatkowo zarobił ponad 72 tys. zł jako członek zarządu miejskiej spółki Metro Warszawskie. Dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy Małgorzata Młochowska zarobiła ponad 277 tys. zł. Ponadto będąc członkiem rady nadzorczej Miejskich Zakładów Autobusowych otrzymała w zeszłym roku prawie 34 tys. zł. Inna dyrektor koordynator, tym razem ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Karolina Zdrodowska otrzymała niemal 247 tys. zł. Natomiast pełniąca obowiązki dyrektora magistratu Elżbieta Markowska osiągnęła w 2022 r. dochody ze stosunku pracy w wysokości przekraczające 347 tys. zł.

Tymczasem – według danych ubiegłorocznych – miesięczne wynagrodzenie głównego kierownika w KPRM to od 7 do 16 tys. zł brutto. Zarobki starszych kierowników: od 6,5 do 15,3 tys. zł, a młodszych kierowników – od 6 do 13,5 tys. zł. Wynagrodzenie ministra – 17,8 tys. zł. (PAP)