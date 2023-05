Przechodzisz na emeryturę? Prosty trik zwiększy ją nawet o 500 zł miesięcznie

Pamiętaj! Nigdy nie rób tego w maju albo czerwcu.

Kiedy odejść na emeryturę?

Osoby przechodzące w 2023 r. na emeryturę mogą ją zwiększyć opóźniając moment rezygnacji z pracy.

Chodzi o to, aby na emeryturę przejść po corocznej waloryzacji składek zgromadzonych na koncie przyszłego emeryta w ZUS.

ZUS wylicza emeryturę w ten sposób, że zebrane składki na koncie emerytalnym dzieli przez wskaźniki z tabel zawierających prognozę dalszego trwania życia.

Jedynym sposobem, aby pokonać ten algorytm, to zwiększyć wartość zebranych składek. Można dłużej pracować. Można jednak też wykorzystać to, że w czerwcu ZUS waloryzuje kwoty na koncie emeryta. I okazja do tego jest w 2023 r. Bo mamy wysoką inflację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Efekt waloryzacji będzie widoczny w lipcu. Wtedy zwiększy się wartość konta emeryta.

Przykład

Na koncie w ZUS przyszły emeryt ma 380 000 zł. Waloryzacja doda do tej kwoty 14,4%, czyli 54 720 zł. Emeryt wyliczył, że po przejściu na emeryturę dzięki tym pieniądzom w jego konkretnym przypadku otrzyma 220 zł więcej emerytury miesięcznie.

Jak dowiedzieć się, ile wynosi waloryzacja emerytury?

Ta informacja jest publikowana w Monitorze Polskim. Taki nakaz wprowadził art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).

Przepis stanowi:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.

I taka informacja została opublikowana 10 maja 2023 r.

Podstawa prawna

Podstawa prawna waloryzacji:

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2022 r.

Treść obwieszczenia:

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2022 r. wynosi 114,40%.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg. A ta w tym roku wyniesie aż 14,40%