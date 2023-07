Profilaktyka 40 Plus. Na badania można się już zapisać przez centralną e-Rejestrację

Profilaktyka 40 Plus. Na badania z programu Profilaktyka 40 Plus od 1 lipca można zapisać się przez centralną e-Rejestrację. Osoby, które już z niego skorzystały, mogą zrobić to ponownie, jeśli minęło 12 miesięcy.