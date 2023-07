Ile osób odprawiło lotnisko w Radomiu od początku funkcjonowania?

Lotnisko Warszawa-Radom po 10 tygodniach funkcjonowania odprawiło już 27.650 osób - poinformowały w środę Polskie Porty Lotnicze. Tygodniowo port wykonuje 30 operacji lotniczych - dodały w komunikacie .

Lotnisko Warszawa-Radom - loty regularne i czarterowe

Z Lotniska Warszawa-Radom realizowane są zarówno rejsy regularne jak i czarterowe na sześciu trasach – Rzym, Paryż, Warna, Preweza, Tirana i Antalya - przypomniały PPL. Podały też, że tygodniowo port wykonuje 30 operacji lotniczych, a w ciągu prawie ciągu 10 tygodni funkcjonowania odprawiono już 27.650 osób. Dodano, że pasażerowie mogą też skorzystać z darmowych shuttle busów dostosowanych do aktualnej siatki połączeń.

„Zainteresowanie pasażerów wakacyjnymi kierunkami rejsów z Lotniska Warszawa-Radom jest ogromne. Wypełnienie samolotów z Radomia jest znakomite, lotnisko zaczyna żyć, a sezon urlopowy dopiero się rozpoczął" - powiedziała cytowana w komunikacie rzeczniczka PPL Anna Dermont. Wskazała, że tylko w czerwcu radomski port odprawił 15.411 osób i - jak zaznaczyła - jest to dobry prognostyk na przyszłość. "Jesteśmy przekonani, że z każdym rokiem siatka połączeń będzie się rozszerzać, a wraz z nią przybędzie jeszcze więcej pasażerów. Co ważne, w sezonie zimowym utrzymane będą regularne rejsy do Rzymu i Paryża realizowane przez PLL LOT ” - dodała.

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika loty do stolic Francji i Włoch będą wykonywane trzy razy w tygodniu.

Bezpłatne shuttle-busy z Kielc i Warszawy

PPL przypomniały, że od 3 czerwca przewoźnikiem obsługującym bezpłatne shuttle busy z i do Lotniska Warszaw-Radom jest firma Raf Trans. "Połączenia realizowane są w obie strony z Kielc (przystanek na dworcu PKS) przez Skarżysko-Kamienną (przystanek na dworcu PKS) oraz z Warszawy. W stolicy autobusy zatrzymują się na parkingu Uniwersum przy Dworcu Centralnym oraz na Lotnisku Chopina" - poinformowano. Zaznaczono, że rozkład kursowania busów dostosowany jest do siatki wszystkich połączeń lotniczych PLL LOT i Enter Air.

Pasażerowie, którzy chcą skorzystać z darmowych shuttle busów muszą najpierw dokonać rezerwacji u operatora pod adresem przewozy@raftrans.com.pl.

Porty zapowiedziały, że już wkrótce uruchomiony zostanie system do obsługi połączeń shuttle bus, który usprawni proces rezerwacji. "Z połączeń mogą korzystać również pasażerowie podróżujący z Lotniska Warszawa-Radom, którzy nie dokonali wcześniejszej rezerwacji. W takim wypadku o dostępność wolnych miejsc należy pytać kierowcę" - czytamy w komunikacie.

Co znajduje się na lotnisku?

Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy ma m.in. terminal o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku, oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa, znalazły się: strefa komercyjna z restauracjami, kawiarniami, sklepami duty free, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw. Według PPL terminal będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo - nawet ponad 3 mln osób rocznie. PLL LOT oferuje z Radomia regularne połączenia do: Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny.

Lotnisko Warszawa–Radom ma być portem komplementarnym dla Okęcia, ponieważ - jak wielokrotnie podkreślały władze PPL - przepustowość warszawskiego portu jest na wyczerpaniu. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

