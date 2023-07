2 mld zł dla samorządów. Jak złożyć wniosek

Wnioski można składać od 19 lipca do 30 września br. Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw.

Do zapewnienia wkładu własnego, którego łączna wysokość dla całego projektu to zaledwie ok. 4 proc., będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy. Taki sposób dysponowania środkami pozwoli na wyrównanie szans mniej zamożnym samorządom.

Samorządy będą mogły rozliczyć w ramach projektu działania zrealizowane od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.